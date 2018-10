VIDEO | TG Motori del 6 ottobre 2018

Salone di Parigi - Le novità sui motori mild e full hybrid - VIDEO : Al Salone di Parigi non mancano le ultime novità sull'elettrificazione dei modelli, anche con motori , trasmissioni e batterie esposti sugli stand e visibili nel loro funzionamento. Roberto Ungaro e l'ingegner Roberto Boni ci portano alla scoperta del mild hybrid , sempre più diffuso, vero punto di partenza di questa rivoluzione a elettroni. full hybrid e plug-in. Dopo l'introduzione alle mild hybrid e ai loro vantaggi, il passaggio logico è ...

