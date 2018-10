VIDEO Alessandro De Marchi vince il Giro dell’Emilia | gli highlights della corsa

Alessandro Cattelan a TvBlog : "con EPCC a Teatro abbiamo sperimentato un prodotto televisivo diverso" | VIDEO Intervista : Tutto è pronto su Sky Uno per la messa in onda di E poi c'è Cattelan a Teatro, il nuovo format del già noto show di Alessandro Cattelan che a partire dal prossimo martedì 25 settembre ritornerà con una veste rinnovata. E Poi C'è Cattelan abbandona gli studi di Rogoredo e sbarca infatti per questa edizione al Teatro Franco Parenti di Milano per un totale di 6 appuntamenti della durata di un'ora.Alessandro Cattelan si è detto fiero e ...

Alessandro Cattelan porta EPCC a Teatro - da martedì in prima serata. Partenza con il botto : ospite da far girare la testa. FOTO - VIDEO : Palcoscenico importante della città, che trasuda storie di attori, spettacoli, cultura. Da qui l'artista della leggerezza Cattelan condurrà le sei puntate di EPCC , al via da martedì 25 settembre in ...

Leo Gassmann conquista X Factor 2018 con "Freedom"/ VIDEO : "bello - bravo ed educato come papà Alessandro" : A X Factor 2018 si presenta Leo Gassman con il brano inedito "Freedom", Video: il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio cerca la sua strada personale nel mondo dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Leo Gassman ha l’X Factor (come il padre Alessandro e il nonno Vittorio) – VIDEO : Leo Gassman - X Factor 2018 Tra gli aspiranti concorrenti di X Factor 2018 c’è anche chi canta intenzionato a cercare e lottare per la libertà, nel tentativo di tracciare una propria strada sulla quale il pesante cognome non può fare da impiccio. E’ questo il caso di Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote del mai dimenticato Vittorio Gassman. Il ragazzo, 19enne, si è presentato alle Audizioni con un brano inedito, dal titolo ...

L’Orizzonte lontano - su Loft il secondo VIDEO-reportage di Alessandro Di Battista : “I messicani migrano per l’oppressione economica degli Usa” : “Può sembrare strano mollare una carriera politica e scegliere di partire. In realtà, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato”. Li avevamo lasciati a Nogales, Messico, sulla linea di frontiera più calda del mondo, alla fine della prima puntata de ‘L’Orizzonte lontano’. Su iLoft.it (solo per gli abbonati) Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea proseguono il loro viaggio dagli Usa al Sud America. Nella ...

Il paradiso delle Signore 3 - Alessandro Tersigni a TvBlog : "E' un esperimento nuovo - ce la stiamo mettendo tutta!" (VIDEO) : Alessandro Tersigni è il protagonista della terza stagione de Il paradiso delle Signore 3, la fiction/soap opera di Rai 1 che andrà in onda a partire dal 10 settembre 2018, da lunedì a venerdì, alle ore 15:25.L'attore romano tornerà ad interpretare il personaggio di Vittorio Conti. In questa terza stagione, il pubblicitario Vittorio Conti diventerà imprenditore, riaprendo il "paradiso delle Signore", in onore dell'amico defunto Pietro Mori. ...

X Factor 2018 - Alessandro Cattelan e il messaggio su Asia Argento : "Vicenda che ci ha spiazzato" (VIDEO) : L'edizione 2018 di X Factor è ufficialmente partita con il primo appuntamento dedicato alle audizioni (Quì il liveblogging). Puntata che è stata segnata dall'attenzione puntata su Asia Argento per via del caos molestie che l'ha coinvolta. Una certezza c'è ed è la sua esclusione dal quartetto dei giudici che avverrà ufficialmente all'inizio dei live show, a fine ottobre. L'esordio della dodicesima stagione è stata anticipata da un messaggio ...

VIDEO Alessandro De Marchi vince l’undicesima tappa alla Vuelta! Gli highlights : che fuga memorabile del Rosso di Buja : Alessandro De Marchi ha vinto l’undicesima tappa della Vuelta di Spagna: il Rosso di Buja si è inserito in una fuga di 19 uomini e sull’ultima salita di giornata ha trovato l’attacco vincente per arrivare il solitaria sul traguardo. Di seguito i VIDEO con gli highlights. Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Sonia Lorenzini annuncia querele contro Alessandro Calabrese - dopo le sue dichiarazioni riguardo al presunto tradimento di Andrea Damante. (VIDEO) : Alta tensione tra Sonia Lorenzini ed Alessandro Calabrese. Quest’ultimo ha pubblicato una serie di Stories nel pomeriggio in cui rivelava che un’ex tronista aveva frequentato Andrea Damante nel periodo in cui Giulia De Lellis partecipava al Grande Fratello Vip. “Facevi tanto l’amica e poi sei andata al letto col fidanzato. Per fortuna Giulia non è stupida e l’ha scoperto”. Nel corso del suo intervento social l’ex corteggiatore di Uomini e ...