Viceprefetto investito sulle strisce pedonali a Roma I testimoni | La moglie non

huffingtonpost

: Roma, investito e ucciso da bus in via Cavour: ex viceprefetto attraversava sulle strisce, travolto senza scampo in… - riotta : Roma, investito e ucciso da bus in via Cavour: ex viceprefetto attraversava sulle strisce, travolto senza scampo in… - MichelaRoi : RT @riotta: Roma, investito e ucciso da bus in via Cavour: ex viceprefetto attraversava sulle strisce, travolto senza scampo in un traffico… - StefaniaFalone : Roma, viceprefetto investito e ucciso sulle strisce da bus turistico. «La moglie urlava disperata» -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Un uomo di 54 anni è mortoda un bus turistico in via Cavour, nel centro di. La vittima sarebbe stata identificata e si tratterebbe delGiorgio De Francesco. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto alle 11 circa, all'altezza del civico 221. La dinamica è da accertare, ma sembrava che l'uomo stesse attraversando. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo I Trevi. Chiusa via Cavour, da Largo Visconti Venosta a via degli Annibaldi."Ho sentito le urla disperate di una donna e mi sono precipitata in strada. Davanti a me c'era una scena terribile. Penso che quell'uomo sia stato trascinato o sbalzato per qualche metro. Lanon smetteva di urlare, di chiedere aiuto". A parlare è la titolare di un negozio che si trova proprio nel tratto di via Cavour in cui un uomo di 54 anni, vice prefetto ...