Vettel | Abbiamo fatto la figura degli idioti

Sebastian Vettel - GP Giappone F1 2018 : “Abbiamo fatto la figura degli idioti” : Qualifiche da dimenticare per la Ferrari nel GP del Giappone 2018 di F1. A Suzuka la scuderia di Maranello è andata in confusione a causa della pioggia. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono stati infatti gli unici a montare le gomme intermedie all’inizio della Q3: la pista ancora asciutta, tuttavia, ha sin da subito messo in risalto una scelta decisamente sbagliata. Quando poi i piloti del Cavallino Rampante sono poi rientrati ai box per ...

Vettel : “Abbiamo una macchina forte - ma non dominante” : Le attività del giovedì hanno dato il via al weekend del GP del Giappone a Suzuka, con i piloti della Ferrari che hanno incontrato i media: Sebastian Vettel durante la conferenza dei piloti organizzata dalla FIA e Kimi Raikkonen nell’hospitality della Scuderia. Ecco i loro commenti alla vigilia del 17° round del campionato 2018. Sebastian […] L'articolo Vettel: “Abbiamo una macchina forte, ma non dominante” sembra essere ...

Vettel : "Abbiamo delle possibilità" : 'Abbiamo dei punti da recuperare, faremo il possibile per prenderceli. Il miglior modo per riuscirci è finire davanti ad Hamilton e a tutti gli altri. Nel nostro team i programmi non sono cambiati'. ...

F1 Singapore - Ferrari - Vettel : «Non abbiamo fatto il massimo» : Singapore - 'Non eravamo veloci e non avevamo il passo gara'. Un Vettel mesto si è presentato davanti ai microfoni al termine della gara di Singapore. Hamilton sta scappando e il +40 dell'inglese in ...

Formula 1 - Vettel : 'Contatto col muro? Perso tempo - abbiamo potenziale' : "E' stato un po' di più di un bacio, abbiamo Perso tempo e non è stato l'ideale, ma ho buone sensazioni". E' un Sebastian Vettel ottimista quello visto al termine delle prove libere del Gran Premio di ...

F1 - Camilleri : "Vettel il nostro Cristiano Ronaldo"/ "Raikkonen? Non abbiamo ancora deciso" : Formula 1, Vettel nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gp d'Italia, lancia la sfida alla Mercedes e annuncia: "voglio vincere con la Ferrari".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Gp Monza - Vettel : 'Abbiamo potenza per fare ancora meglio'. Raikkonen : 'Sicuramente proveremo a vincere' : 'Il bilancio della macchina non è perfetto, ma per domani possiamo lavorare, abbiamo un pò di potenza nella macchina per fare meglio, questo è importante'. È il bilancio di Sebastian Vettel , dopo la ...

F1 - Sebastian Vettel : “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen : “Abbiamo una macchina per vincere” : Il weekend del GP d’Italia a Monza, 14° round del Mondiale di Formula Uno 2018, sta per entrare nel vivo. Tuttavia, questa settimana che culminerà nella gara sul tracciato brianzolo ha in sé tanti eventi da contorno, per far vivere agli appassionati, specialmente ai tifosi della Ferrari, emozioni speciali. Una serie di iniziative che vanno a comporre lo spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, in Darsena (zona navigli a Milano). ...

F1 Belgio - Vettel : «Abbiamo una grande macchina» : SPA - Sebastian Vettel triona a Spa e riapre i giochi per il titolo, se mai fossero stati chiusi. Con la vittoria in Belgio il tedesco della Ferrari si porta a -17 punti dal leader del Mondiale Lewis ...

Gp Belgio - Vettel deluso : 'Forse potevo dare di più - ma abbiamo il passo per fare una grande gara' : 'Avevamo il passo per la pole position ma non lo sapremo mai, peccato'. Così Sebastian Vettel, deluso dal risultato delle qualifiche, pesantemente condizionate da un acquazzone poco prima della Q3 che ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Potevo dare di più ma il secondo posto è buono. Abbiamo un gran passo gara” : Sebastian Vettel è stato ancora una volta beffato dalla pioggia e non è riuscito a conquistare la pole position del GP del Belgio 2018 che sembrava scontata. A Spa-Francorchamps, infatti, ha fatto capolino l’acqua nel Q3 proprio come era successo in Ungheria e Lewis Hamilton è riuscito a emergere strappando la partenza al palo proprio davanti al tedesco. Il pilota della Ferrari annuncia comunque battaglia per la gara di domani e nelle ...

F1 Ferrari - Vettel : «Abbiamo la macchina con cui lottare» : Sono fiducioso per le cose che sono in cantiere, dovrebbe essere un'entusiasmante seconda parte dell'anno ', conclude il 4 volte campione del mondo. CALENDARIO TUTTO SULLA FORMULA 1 Vettel Tutte le ...