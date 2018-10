Verona | una mozione al Comune fa riaprire la questione-aborto | un fronte vuol cancellare

Verona - approvata in Comune una mozione leghista anti-aborto - M5S : 'Tornati nel Medio Evo' : La notizia che, a Verona, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione contro l'aborto fa rumore per diversi motivi. Il primo è che, nel 2018, sono passati quarant'anni dall'approvazione della Legge 194 che consente alle donne di interrompere la propria gravidanza e ogni tentativo di limitarne gli effetti suscita un certo clamore. Il secondo motivo invece è prettamente politico, considerato che la mozione è nata in seno alla Lega e genera una ...

Verona "città a favore della vita" : approvata una mozione contro l'aborto | E il Pd si spacca : Il provvedimento passa con 21 voti a favore e sei contrari. E nel partito scoppia il caso. La consigliera: "Ho votato secondo coscienza, nel Pd non c'è chiarezza". Interviene il segretario Martina: "La 194 non si tocca". Orlando: "Espellere la Padovani".

A Verona il consiglio comunale approva una mozione della Lega contro l’aborto : Verona città contro l’aborto. A un anno dalla nascita del Movimento #MeToo, a quarant’anni dall’approvazione della legge 194 che ha reso possibile alle donne le interruzioni di gravidanza senza essere costrette a ricorrere al mercato nero delle interruzioni clandestine, in Italia è in corso una battaglia che sta minacciando i diritti conquistati ...

Il Consiglio comunale di Verona approva una mozione contro l'aborto. Ok anche dalla capogruppo del Pd : Il Consiglio comunale di Verona ha approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona "città a favore della vita" e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Il testo prevede di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, promuovere il progetto regionale "Culla ...