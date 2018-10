Verona | consiglieri comunali Pd chiedono le dimissioni della capogruppo Aveva votato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 ottobre 2018) Carla Padovani, ladel Partito Democratico in Consiglio comunale a, è stata sfiduciata dagli altri membri dell’assemblea che, adesso, nele. La decisione dei dem di Palazzo Barbieri arriva il giorno dopo le polemiche nate dal voto di Padovani in favoremozione antiabortista sostenuta dalla Lega e dal Sindaco, Federico Sboarina. Secondo iPd Elisa La Paglia, Stefano Vallani e Federico Benini, “la posizione di adesione alla mozione espressa dallaè inaccettabile. Crediamo che la consigliera Padovani non sia più compatibile con il ruolo di, pertanto ne chiediamo formalmente le”. L'articoloPdlemozione antiabortistaLega proviene da Il Fatto Quotidiano.