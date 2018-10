Venezia - respinta al colloquio di lavoro : "Non voglio persone di colore - fanno schifo ai clienti" : La denuncia di Judith Romanello, 20 anni, nata ad Haiti ma cresciuta in Veneto dopo l'adozione da parte di una coppia di Spinea. La ragazza ha girato un video e l'ha postato nella sua pagina Facebook: "Non è la prima volta che non mi assumono per questo motivo"