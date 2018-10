Venezia | post contro ebrei su Facebook | sospesa dipendente hotel

ilgiornale

: Post antisemita contro comitiva di turisti israeliani: hotel sospende dipendente - Corriere : Post antisemita contro comitiva di turisti israeliani: hotel sospende dipendente - Mov5Stelle : #Venezia è unica, una città di inestimabile valore, patrimonio per l’intera umanità che merita di essere difesa, pr… - Memix1968 : @GazeberInside @MovMirtArturo @mergellinarturo @arturo_polan @sanapatius @MovTorm @gabriutente @MArturoSav… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) "Dopo due Pasque ebraiche, fosse per me riaprirei i campi". "Il problema è che si sentono in credito con l"umanità per i torti subiti, ma sè dai tempi degli egizi che li perseguitano, un motivo ci sarà". Questi i commenti pubblicati sudalladi un noto e lussuosodell'isola di San Clemente aantisemiti che hanno portato alla sospensione della donna: dieci giorni di "vacanze forzate". A inizio settembre, laaveva pubblicato su un gruppodedicato agli operatori del turismo alcuni commentigliche hanno creato non poche polemiche tra i clienti della struttura ricettiva del gruppo Kempinski. Come riporta il Corriere, i fatti a cui la donna si riferisce con i suoirisalgono alla scorsa primavera quando l"isola di San Clemente ha ospitato una comitiva di trecento cittadini israeliani venuti aper festeggiare ...