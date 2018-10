Veneto | Zaia cerca intesa col governo sull’obbligo della bandiera regionale sugli edifici

Teatro : Zaia - buon lavoro a Beltotto neo presidente Stabile del Veneto : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - “Rivolgo al dottor Beltotto il più cordiale augurio di buon lavoro, con la sicurezza, conoscendolo e avendo potuto avvalermi in passato della sua collaborazione, che si adopererà con energia, capacità e caparbietà per difendere e sollevare i destini di una delle più imp

Veneto : Azzalin (Pd) - su bandiera della Regione Zaia rispetti la Costituzione : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - “Mescolare l’obbligo di esporre la bandiera veneta con l’intesa per l’autonomia è un cocktail inservibile. Zaia la smetta con i discorsi da bar e si comporti da presidente di Regione, uscendo da ogni ambiguità identitaria e indipendentista”. È quanto afferma Graziano Az

Veneto : Zaia - al via nuova legge sull'artigianato : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - "Una specifica legge per l’artigianato è il segno dell’attenzione con cui la Regione guarda a questo settore. Lo sottolinea il presidente Veneto Luca Zaia commentando l’approvazione in Consiglio regionale della nuova normativa per l’artigianato in Veneto. “Abbiamo volut

Veronafiere : Zaia - Veneto e Verona leader nazionali per aziende marmo (2) : (AdnKronos) - “Prendiamo il Palladio – ha detto Zaia – che oggi è ritenuto il simbolo del miglior paesaggio Veneto, e rendiamoci conto che, oggi, molti suoi progetti lo manderebbero in galera con l’accusa di essere un devastatore. Aldilà delle battute, questo è un atteggiamento che va rivisto – ha s

Veronafiere : Zaia - Veneto e Verona leader nazionali per aziende marmo : Verona, 26 set. (AdnKronos) - “Questa è una rassegna strepitosa, con il 65% delle 1.600 aziende espositrici che vengono da 55 Paesi stranieri. La riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, che il Veneto e Verona sono leader indiscussi del settore in Italia e dell’export italiano nel mondo”. Lo ha detto

Veneto - consiglio regionale ad alta quota. Zaia porta tutti sulla Marmolada contro l’attribuzione della vetta al Trentino : A dettare la linea è stato il governatore Luca Zaia, perentorio: “Vogliamo difendere i nostri confini a tutti i costi sulla base dell’accordo del 1768 tra la Repubblica Veneta e il Vescovado di Bressanone”. E ai leghisti trentini che rivendicano a loro volta la titolarità della vetta, ha replicato: “E’ naturale che ciascuno possa dire la sua sulla Marmolada, ma la storia è già scritta”. Almeno non potranno dire di non essersi ...

Marmolada - il Veneto riunisce in vetta il consiglio regionale. Zaia 'Siamo qui a difendere i nostri confini' : Le raffiche di vento e le temperature in picchiata non hanno fermato il consiglio regionale del Veneto che si è riunito questa mattina a Punta Serauta, a quasi 3 mila metri di quota, per poi portare ...

Veneto - lettera aperta a Luca Zaia : davvero è utile regalare bandiere di San Marco ai neonati? : Gentilissimo Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sono il Dott. Luca Faccio da Bassano del Grappa, mi occupo di tematiche socio–politiche con particolare attenzione alla disabilità. Le scrivo per invitarla a non rendere effettiva la proposta di regalare la bandiera di San Marco ad ogni nuovo bimbo o bimba che nasce in Veneto, per affermare la propria appartenenza (identità) al “Popolo Veneto”. Personalmente credo che i 50mila euro spesi ...

Veneto : Zaia lunedì 24 al Consiglio straordinario sulla Marmolada : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia lunedì 24 settembre parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio regionale convocata nella sede del Museo della Grande Guerra, nella stazione funiviaria di Serauta, nel comune di Rocca Pietore. Il presidente partirà c

Olimpiadi 2026 - Zaia e Fontana rilanciano : 'Lombardia e Veneto disponibili a portare avanti candidatura' : Luca Zaia e Attilio Fontana rilanciano la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 dopo lo stop di Giorgetti. 'Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La ...

Olimpiadi : Zaia e Fontana - stop a polemiche - avanti con Lombardia e Veneto : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardi

"La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi è morta". Giorgetti annuncia la fine dei giochi ma Zaia e Fontana : "Lombardia e Veneto vanno avanti" : "Per il governo la proposta della candidatura è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato, relazionando sulla candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026."Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha ...

Vittorio Veneto - Zaia inaugura impianto di erogazione del biometano : L'impianto è stato progettato e realizzato utilizzando il meglio disponibile in termini di scienza e alta tecnologia. Il combustibile prodotto consente un risparmio di circa dieci tonnellate di CO2 ...

Università e diritto allo studio - il Veneto vuole più autonomia. Ma la proposta di Zaia è pericolosa? : Nei giorni scorsi è stata avviata una petizione sostenuta da docenti, giornalisti ed economisti che intendono lanciare l’allarme su un’iniziativa partita dalla Regione Veneto, finalizzata a ottenere maggiori autonomie da parte dello Stato. Secondo quanto si legge sul sito dell’ente, “il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli Affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il ...