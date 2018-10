Van Helsing 3×02 | ritorno alle origini VIDEO

ilnotiziangolo

: Van Helsing Scena Dal Inizio - cicciobastardo_ : Van Helsing Scena Dal Inizio -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Van3×02 trama e promo – Il secondo episodio della terza stagione andrà in onda su SyFy venerdì, 12 ottobre 2018. “Super Unknown” spingerà Vanessa e Scarlett verso una nuova impresa familiare. Secondo la trama di Van3×02 le due sorelle troveranno infatti una traccia collegata ad uno dei loro antenati. Van3×02 trama e anticipazioni Scarlett e Vanessa hanno una missione importante da completare. Al loro fianco troveremo ancora una volta Axel, con cui si sono unite prima del finale precedente. Il gruppo seguirà da vicino la guida del First Elder, l’entità oscura che per ora si trovaloro dipendenze. Almeno fino a che non riuscirà a spezzare quel vincolo che li unisce, come ha giurato nel finale del secondo capitolo. LEGGI ANCHE Van3: il promo della terza stagione al Comic Con 2018 () Per ora invece lo ...