: Un'onda arancione attraversa la Francia per la nave Aquarius: 'Macron? Un ipocrita' - HuffPostItalia : Un'onda arancione attraversa la Francia per la nave Aquarius: 'Macron? Un ipocrita' - Infoconte : 'Date una nuova bandiera per far tornare a navigare la nave #Aquarius': è l'appello che da 67 città europee migliai… - claudialode : RT @SOSMedItalia: COMUNICATO STAMPA - @SOSMedItalia chiama a raccolta la società civile: -

(Di sabato 6 ottobre 2018) "Un'", dello stesso colore dei giubbotti di salvataggio che in questi ultimi anni hanno salvato centinaia di vite nelle acque del Mediterraneo. Questo il "dress code" delle manifestazioni che si sono tenute oggi a Parigi e in una trentina di altre città francesi ed europee, dove migliaia di persone sono scese in piazza per sostenere laumanitariagestita dalle ong SOS Méditerranée e Medici senza frontiere. Bloccata da giovedì al porto di Marsiglia dove è arrivata dopo aver fatto scendere a Malta i 58 migranti che aveva a bordo, l'resta in attesa di conoscere il suo destino dopo che Panama ha deciso di revocargli la bandiera per non aver rispettato le "procedure giuridiche internazionali".La cornice scelta per il raduno parigino è l'iconica Place de la République, diventata ormai simbolo di tante ...