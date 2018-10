Unomattina in Famiglia | Luca Rosini | “Ho sofferto tanto per amore”

Unomattina in Famiglia : Luca Rosini è un po’ ingessato - ma se la cava : Uno Mattina in Famiglia Dopo ben ventidue anni non è stato Tiberio Timperi a dare il buongiorno al pubblico di Rai 1 nel weekend, bensì Luca Rosini, il nuovo conduttore di UnoMattina in Famiglia. Un cambiamento importante, almeno sulla carta, ma lo stile del giornalista non si discosta poi troppo da quello del neo conduttore de La Vita in Diretta, così il clima storico della trasmissione è salvo. UnoMattina in Famiglia: il debutto di Luca ...

Unomattina In Famiglia 2018–19 - prima puntata del 15 settembre in diretta dalle 8.25 : Parte alle 8.25 di oggi, sabato 15 settembre 2018, l'ottava stagione di Unomattina In Famiglia, il contenitore mattutino del weekend della prima rete della Rai. Una novità segna il ritorno in onda della trasmissione: con l'arrivo di Tiberio Timperi a La Vita in diretta, volto maschile al fianco della conduttrice Ingrid Muccitelli sarà quello del giornalista Luca Rosini. Segui il liveblogging della prima puntata su Tvblog! Unomattina in ...