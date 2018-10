Un tipo da cui scappare subito

vanityfair

(Di sabato 6 ottobre 2018) Caro Massimo, Ho 37 anni, un buon lavoro, una vita indipendente. Sei mesi fa ho iniziato a frequentare un ragazzo educato, che mi attraeva fisicamente ma di cui non mi sono innamorata: qualcosa in lui non mi convinceva. Dopo tre mesi, quando ho deciso di lasciarlo, mi sono accorta di essere incinta (alle precauzioni ci pensava lui, io in quel periodo non potevo). È stato uno choc, sono rimasta a letto in lacrime per una settimana, non sapendo che fare. Con mio grande stupore, lui ha preso benissimo la notizia, al punto da parlaredi matrimonio e cominciando a organizzare la mia vita senza mai chiedere il mio parere. La sua gentilezza nasconde una grande prepotenza. Tra i suoi diktat ci sono: vivere a casa sua, eliminare il mio cane perché sporca ed è un impegno, evitare di frequentare i miei amici – persone inconcludenti –, limitare le visite della mia famiglia perché le mie ...