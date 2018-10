Un Nobel a chi si è opposto allo stupro di guerra

Nobel : Guterres - violenza sessuale guerra è macchia umanità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’intervista a Nadia Murad - Nobel per la Pace : «Io - schiava sessuale dei soldati dell’Isis» : Nadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia Murad«Non vedo nessuna speranza, né per me, né per la mia gente», ci diceva nel 2016. Eppure, nel profondo, Nadia Murad, un futuro inizia a intravederlo. O quantomeno, a costruirselo. Un incoraggiamento le è arrivato venerdì mattina, quando il Norwegian Nobel Institute di Oslo le ha ...

Chi sono Denis Mukwege e Nadia Murad che hanno vinto il Nobel per la Pace 2018 : Nel suo testamento Alfred Nobel stabilì che mentre i premi per la scienza e per la letteratura dovevano essere decisi da istituzioni svedesi , l'Accademia reale svedese delle scienze per i Nobel ...

Nadia Murad - da schiava dell'Isis a premio Nobel per la Pace - : La 25enne yazida ha provato sulla sua pelle l'orrore dello stupro come arma di guerra e, dopo la fuga miracolosa, ha raccontato in un'autobiografia gli orrori che è stata costretta a subire. Oggi è "...

Chi è Denis Mukwege - il premio Nobel per la Pace 2018 - Sky Tg24 - : Il ginecologo congolese ha fondato a Bukavu il Panzi Hospital, struttura che si occupa di donne vittime di stupri di gruppo. Mukwege è diventato uno dei massimi esperti mondiali nella cura dei danni ...

Nobel - il premio per la pace a Nadia Murad e a chi combatte gli stupri di guerra : Nadia Murad è nata nel 1993, in un villaggio yazida dell’Iraq. Nell’agosto del 2014 è stata rapita e tenuta in ostaggio dallo Stato Islamico. Nadia Murad è una delle 3000 ragazze yazide vittime di stupro e altri abusi da parte dell’esercito dell’Isis. Abusi che erano e sono parte di una strategia militare, usati come armi per combattere gli Yazidi e le altre minoranze religiose. Nadia Murad è stata insignita oggi del premio Nobel per la ...

Il Premio Nobel per la Pace al ginecologo congolese Mukwege e all'ex schiava dell'Isis Nadia Murad : Il Premio Nobel per la Pace 2018 è stato assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad per il loro impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. L'annuncio è stato dato nel Norwegian Nobel Institute di Oslo.Premiati "i loro sforzi per mettere fino all'uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati". Il medico ginecologo congolese Mukwege, cura le vittime di violenza sessuale nella Repubblica ...

Il Nobel per la chimica a chi ha riprodotto in laboratorio miliardi di anni di evoluzione : Quest'anno il Nobel per la chimica è andato a tre scienziati: una donna, l'americana Frances H. Arnold, e all'americano George P. Smith insieme all'inglese Gregory P. Winter. I tre hanno dato ...

Nobel per la Chimica : “Riconosciuto il ruolo fondamentale della Chimica per la salute” : La Federazione dei chimici italiani applaude all’assegnazione del Nobel 2018 a Frances H. Arnold, George P. Smith e Gregory P. Winter. Il loro contributo scientifico, infatti, mira a contribuire alla salute della collettività, trovando applicazione sia in ambito farmaceutico ma anche per i biocarburanti. E’ quanto si legge in una nota. “Il Nobel 2018 -sottolinea Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione nazionale degli ...

Nobel - Coldiretti : la chimica verde Made in Italy vale 10 - 7 miliardi : L’Italia è all’avanguardia nella biochimica che genera un business di oltre 10 miliardi all’anno grazie a sistemi di ricerca e produttivi da primato a livello internazionale. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al Nobel per la chimica 2018 assegnato al britannico Gregory P.Winter e agli americani George P.Smith e Frances H.Arnold che ha condotto la prima evoluzione diretta degli enzimi, utilizzati per fabbricare dai biocarburanti ai ...

Nobel per la Chimica 2018 : nuovi scenari per ambiente e biomedicina : Le ricerche premiate con il Nobel alla Chimica 2018 hanno aperto nuovi scenari: Maurizio Peruzzini, direttore del Dipartimento di Scienze chimiche e tecnologie dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche, ha dichiarato che “il Nobel per la Chimica 2018 conferito a Frances H. Arnold, George P. Smith e Gregory P. Winter, non è solo un premio meritato, ma anche un riconoscimento a tutte le discipline che ricadono nelle ‘scienze ...

Evoluzione in provetta - ecco di cosa parla il premio Nobel per la chimica : (foto: Getty Images) Imbrigliare il potere dell’Evoluzione, e sfruttarlo per realizzare nuovi materiali ecologici, energia pulita, nuovi farmaci e terapie antitumorali. Di tutto e di più, insomma, spostando in provetta i processi che hanno creato, modificato e adattato la vita dalla sua comparsa sul nostro pianeta. E in particolare, i suoi elementi costitutivi: le proteine. È questo il tema del premio Nobel per la chimica di quest’anno, ...

PREMIO Nobel CHIMICA 2018/ Vincono Frances Arnold - George Smith - Gregory Winter : l'evoluzione diretta : PREMIO NOBEL per la CHIMICA 2018: Vincono Frances Arnold, George Smith e Sir Gregory Winter per studi su proteine ed enzimi. La "svolta verde" e lo studio su malattie tumorali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Il Nobel per la Chimica 2018 a Frances Arnold - George Smith e Gregory Winter