Tria sul DEF : 'Spread non riflette il Paese' : I conti italiani non sono in pericolo. Secondo il Ministero dell’Economia il Def, dopo sofferte trattative e punti d’incontro tra i desiderata dei tecnici governativi e le due compagini politiche regnanti, ha ricompattato tutto l’Esecutivo. Moltissimi i fronti di intervento, si passa da una rivisitazione dei ticket sanitari allo stop dell’aumento IVA almeno per questo ed il prossimo anno, 3,6 miliardi di euro di tagli alle spese ed una ...

La Ue all’Italia : «Il DEF fonte di seria preoccupazione» : La Commissione europea prende nota delle «intenzioni del governo di rivedere gli obiettivi di bilancio per il 2019-2021 (2,4%, 2,1% e 1,8% rispettivamente)» e scrive che si tratta di un discostamento dal «precedente percorso» di risanamento dei conti pubblici. I nuovi obiettivi di bilancio italiani riflettono «a prima vista una deviazione significativa rispetto al percorso raccomandato dal Consiglio» e sono «fonte di seria ...

DEF - ai risparmiatori truffati dalle banche rimborsi per 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Manovra - la Commissione UE boccia il DEF : "Grave preoccupazione" : Il Documento di economia e finanza appena approvato dal governo di Giuseppe Conte, come prevedibile, ha ricevuto oggi la bocciatura da parte dell'Unione Europea, che si è detta preoccupata da quella che è stata definitiva una "deviazione significativa" dal percorso di aggiustamento che era stato raccomandato all’Italia.La bocciatura da parte della Commissione Europea è arrivata con una documento di due pagine firmato dal vicepresidente Valdis ...

Manovra - Tria : preoccupazioni infondate sul DEFicit : Ovviamente aumenta il deficit rispetto a quanto previsto in precedenza e un ministro dell'Economia non ama divergere dal pareggio di bilancio, il pareggio è il sogno di ogni ministro dell'Economia, ...

UE a Tria : 'DEF fuori dai patti'; non è ancora una bocciatura - ma un duro richiamo : La risposta della Commissione UE non è sicuramente quella che il ministro Giovanni Tria si aspettava. Ma la posizione di Bruxelles è nota e non saranno i proclami e le dirette Facebook a cambiarla: così come è stato approvato, il Def non va bene. A prima vista è una deviazione dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Europeo, dunque è motivo di seria preoccupazione, scrivono in una lettera il vicepresidente della Commissione UE, Valdis ...