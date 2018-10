Udinese-Juventus | Allegri | ' Una delle migliori partite della stagione | prova di maturità'

Udinese-Juventus - Allegri : “Stiamo migliorando su vari aspetti” : Udinese-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria dei suoi uomini in Udinese-Juventus, ottava giornata del campionato di Serie A: “Abbiamo lavorato per fare bene, stasera era una partita difficile ma sono stati bravi i ragazzi ad interpretarla […] L'articolo Udinese-Juventus, ...

Udinese-Juventus - Allegri : “Siamo stati maturi e attenti. Cancelo? Grande prestazione” : Ai microfoni di Skysport, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria della Juve contro l’Udinese, sottolineando l’attenzione che i suoi hanno dimostrato: “Abbiamo lavorato per iniziare al meglio e stasera secondo me, abbiamo disputato la migliore partita dal punto di vista tecnico. Dimostrata maturità e attenzione. Stiamo facendo vari step e i ragazzi sanno cosa migliorare. Non bisogna smettere di giocare e oggi lo abbiamo ...

Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di ...

Udinese-Juventus 2-0 - il tabellino. Cristiano Ronaldo inarrestabile : Ottavo successo consecutivo alla Dacia Arena. Il legale della donna che accusa Cr7: "Prove sparite". La mamma: "Cristiano, insieme siamo più forti" Udinese-Juventus, rivivi qui la diretta testuale

?Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di Ronaldo al 37mo. Il decimo successo di fila tra campionato e Champions League consente alla Juve di portarsi a quota 24, temporaneamente a +9 dal Napoli. I friulani restano a 8 punti.

Udinese-Juventus 0-2 : Bentancur-Ronaldo - otto vittorie su otto : ROMA - L'unica sosta che conosce la Juventus è quella obbligatoria per le nazionali: il resto è un cammino da caterpillar in campionato come in Champions, con la vittoria come unico motore. La squadra ...

Udinese-Juventus 0-2 : Bentancur e Ronaldo - la capolista sa solo vincere : UDINE - In una gara valida per l'ottava giornata di andata di Serie A, la Juventus ha espugnato la Dacia Arena battendo l'Udinese per 2-0. Reti di Bentancur, 33', e Ronaldo, 37', nel primo tempo. In ...

Udinese-Juventus 0-2 : il tabellino : Udinese-Juventus 0-2 , primo tempo 0-2, MARCATORI Bentancur al 33', C. Ronaldo al 37' p.t. UDINESE, 4-4-1-1, Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Behrami, dal 17' s.t. Pussetto,, ...

Udinese-Juventus 0-2 : gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo : La solita Juve schiacciasassi passa anche alla Dacia Arena e fa 10 su 10 in stagione. Troppo più forti gli uomini di Allegri di un'Udinese che da subito si è rintanata nella propria metà campo, ...

Udinese-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Udinese-Juventus Udinese (4-4-1-1) Scuffet 7,5 – Compie un miracolo su Mandzukic, ma non può nulla sui gol. Nel secondo tempo, altre due grandi parate su Bernardeschi e Ronaldo: evita un passivo più pesante. Larsen 5,5 – I pericoli arrivano principalmente dal lato di Samir; lui, comunque, non è impeccabile. Troost-Ekong 5 – Potrebbe intervenire meglio sul lancio da cui nasce il secondo gol della Juve. Pomeriggio ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Juventus 0-2 - Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono alla Dacia Arena : Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande ...

Juventus inarrestabile - Udinese ko e decima vittoria di fila. Nessuno come i bianconeri in Europa : Massimiliano Allegri aveva definito rognosa la trasferta di Udine, ma la sua Juventus ha vinto in scioltezza e senza problemi alla Dacia Arena. I bianconeri si sono imposti con un netto 2-0 frutto delle reti di Bentancur e Cristiano Ronaldo, entrambe siglate nel primo tempo. La Vecchia Signora ha giocato con autorità su un campo comunque sempre difficile dato che la squadra di Velazquez costruirà tutta la sua classifica sulle partite casalinghe. ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato finale 0-2) streaming video e tv : Juve ok! Reti di Bentancur e Ronaldo : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre). Al 76esimo Mandzukic calcia di interno piede, pallone che termina alto. Il croato chiede una deviazione, Abisso non è d'accordo. Poco dopo Samir trattiene troppo il numero 33 della Juventus, Bernardeschi: cartellino giallo anche per il numero 3. Occasione Juve da corner. ...