Turchia | scomparso giornalista del Wp dopo essere entrato nel consolato saudita Ankara

Turchia - bresciano scomparso L'appello : vogliono uccidermi : BRESCIA L'appello arriva via internet: «Sono due anni che sono in carcere e non ce la faccio più, sono stanco dentro. Chiedo all'Italia di chiudere questa situazione in tempi veloci perché hanno detto ...

Italiano scomparso in Turchia - Site diffonde il video sul web : è ostaggio dell'Isis : Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha mostrato un video dalla Siria in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016 e ora nelle ...

L'italiano Sandrini scomparso in Turchia : 'Mi uccideranno' : L'uomo, scomparso da due anni in Turchia, in un video in tuta arancione e sotto la minaccia delle armi lancia un appello per essere liberato - Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia ...

Farnesina : riserbo su scomparso Turchia : 18.55 "La Farnesina segue sin dall'inizio con la massima attenzione la vicenda del connazionale Alessandro Sandrini. Come in precedenti casi analoghi,il ministeero mantiene, nell'interesse esclusivo del connazionale,il più stretto riserbo sulla vicenda,tenendosi in stretto concontatto con la famiglia" Lo riferiscono fonti della Farnesina interpellate dall'AGI.Sandrini è scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016. Diffuso un video dalla Siria ...

Italiano scomparso in Turchia : 'Sono stufi mi uccideranno' : Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016, che ...