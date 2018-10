Tu si que vales – “Che venga l’apocalisse per tutti” | Maria De Filippi non ci vede più

sportfair

: Hanno fatto arrabbiare la Queen???? - marcusantoro : Hanno fatto arrabbiare la Queen???? - giorgiavegna : Ma quanto è bravo il ballerino di Varazze che è andato a Tu Si Que Vales? Mi sono commossa - _lasilviaaa : A Tu si que vales i conduttori sono utili come la forchetta nel brodo. Infatti è l’unico programma che Belen può “condurre”. #tusiquevales -

(Di sabato 6 ottobre 2018)Deperde la pazienza durante la seconda puntata di Tu si que: la conduttrice italiana furiosa contro una concorrente E’ in onda la seconda puntata dell’amatissimo Tu si que: il programma di Canale 5 che ogni sabato sera regala emozioni al pubblico di casa. Esibizioni commoventi, sorprendenti in positivo ma anche in negativo: tra i tanti concorrenti pieni di talento, c’è anche qualche personaggio che fa discutere e riesce buffamente a strappare un sorriso al pubblico di casa. Questa sera, i sorrisi si sono mescolati ai fischi e ad espressioni di stupore: una concorrente un po’ bizzarra non ha reagito bene ai no dei giudici e del pubblico in studio , tanto da mandare tutti a quel paese col gesto dell’ombrello ripetuto più volte. Una reazione che non è per nulla piaciuta aDeche, furiosa, ha così risposto alla ...