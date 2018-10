TU SI QUE VALES 2018 | SECONDA PUNTATA Diretta e concorrenti | Maxino e il brano composto

Tu si QUE VALES 2018 - seconda puntata/ Diretta e concorrenti : il racconto del 75enne Zio Bartolo : Tu sì que vales 2018, seconda puntata 6 ottobre, concorrenti e Diretta: dopo l'Orchestra Magicamusica, chi conquisterà un posto nella finale dell'8 dicembre?(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:46:00 GMT)

Ninfa e Frank a Tú sí QUE VALES - caos in studio e Maria De Filippi furiosa : Tú sí que vales, Ninfa e Frank scatenano il caos Puntata scoppiettante a Tú sí que vales con protagonisti Ninfa e Frank, due performer che hanno fatto imbestialire Maria De Filippi e arrabbiare tutto il resto dei giudici. Il motivo della discordia sta nella canzone proposta: la ragazza infatti ha portato in studio un pezzo […] L'articolo Ninfa e Frank a Tú sí que vales, caos in studio e Maria De Filippi furiosa proviene da Gossip e Tv.

TU SI QUE VALES 2018 - SECONDA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : le lacrime del ballerino Giulio : Tu sì que VALES 2018, SECONDA PUNTATA 6 ottobre, concorrenti e Diretta: dopo l'Orchestra Magicamusica, chi conquisterà un posto nella finale dell'8 dicembre?(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:25:00 GMT)

Tu si QUE VALES 2018 - concorrente contro pubblico e giudici : "Io non ci vengo più qui" (video) : Ninfa e Frank sono stati tra i protagonisti più controversi (e contestati) della seconda puntata di Tu si que vales, stagione 2018. La cantante ha presentato un pezzo inedito, scritto a poche settimane dalla presunta Apocalisse del 2012. Il pittore, con lei sul palco, ha dipinto John Lennon per lanciare un messaggio di pace e amore universale. L'esibizione, però, non ha convinto a pieno i giudici. Anche il 44% della giuria popolare non ha ...

#TusiQUEvales 5 – Seconda puntata del 6 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Seconda puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La prima puntata, ...

Tu si QUE VALES – “Che venga l’apocalisse per tutti” - Maria De Filippi non ci vede più dalla rabbia : la reazione della presentatrice [VIDEO] : Maria De Filippi perde la pazienza durante la seconda puntata di Tu si que vales: la conduttrice italiana furiosa contro una concorrente E’ in onda la seconda puntata dell’amatissimo Tu si que vales: il programma di Canale 5 che ogni sabato sera regala emozioni al pubblico di casa. Esibizioni commoventi, sorprendenti in positivo ma anche in negativo: tra i tanti concorrenti pieni di talento, c’è anche qualche personaggio ...

Maria De Filippi - lite con concorrenti a Tu Si QUE VALES 2018/ Video - Ninfa e Frank dito medio al pubblico : lite nello studio di Tu si que Vales tra Maria De Filippi e una concorrente che fa il gesto dell'ombrello al pubblico: "Fallo a noi non a loro, noi ti abbiamo detto no!"(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:45:00 GMT)

Maria De Filippi s’infuria con una cantante : insulti a Tu Si QUE Vales : Tu Si Que Vales, cantante insulta il pubblico: Maria De Filippi si arrabbia Durante la seconda puntata di Tu Si Que Vales del 6 ottobre sono volati insulti. Ninfa e Frank sono i concorrenti che hanno fatto perdere letteralmente la pazienza a Maria De Filippi. La cantante ha scritto un pezzo a poche settimane dalla presunta Apocalisse del 2012; Frank, invece, ha disegnato su una tela John Lennon. L’esibizione, però non ha convinto i ...

Tu sì QUE VALES - Rudy Zerbi boccia Mammucari. Teo : “Ma vaffa…” : Rudy Zerbi: “Teo, ci rovini sempre la magia”. Mammucari: “Ma vaffa…” A Tu sì que vales lo spettacolo continua senza interrompersi mai. Dopo i momenti di paura che hanno coinvolto Teo Mammucari e Rudy Zerbi, ecco arrivare l’esibizione di due talentuosi mentalisti che hanno fatto rimanere a bocca aperta tutti i giudici… tranne Teo Mammucari. Quest’ultimo è un grande appassionato di magia e ...

Tu si QUE VALES - lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari per un trucco dei mentalisti : lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari a Tu si que vales Anche la seconda puntata di Tu si que vales è partita col botto! Tra prove di forza e sensuali balletti, c’è stato spazio anche per la lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Non è la prima volta che si punzecchiano e questa […] L'articolo Tu si que vales, lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari per un trucco dei mentalisti proviene da Gossip e Tv.

Tu si QUE VALES 2018 - seconda puntata/ Diretta e concorrenti - rissa sfiorata con Ninfa e Frank : "Vaffa..." : Tu sì que vales 2018, seconda puntata 6 ottobre, concorrenti e Diretta: dopo l'Orchestra Magicamusica, chi conquisterà un posto nella finale dell'8 dicembre?(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:24:00 GMT)

TEO MAMMUCARI VS RUDY ZERBI - LITE IN DIRETTA/ "Tre ore per un trucco banale" e lo smaschera! (Tu si QUE vales) : Sfida aperta tra RUDY ZERBI e Teo MAMMUCARI: ZERBI se la prende con lui, che fa polemica coi mentalisti. "E' un trucco banale, da sbrigarsi in pochi minuti".(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:08:00 GMT)

IVA ZANICCHI/ Il concorrente Michele Luce : "Ricordi cosa c'è stato tra noi?" (Tu si QUE vales) : Iva ZANICCHI, la nota conduttrice ha preso il posto di Mara Venier alla guida della giuria popolare. Riuscirà a ripetere il grande successo ottenuto nella prima puntata? (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:45:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ Nuova vita dopo la rottura Andrea Iannone : tra affetti e lavoro (Tu si QUE vales) : BELEN RODRIGUEZ, l'argentina si è presa una personale rivincita dopo il flop di Balalaika nel programma di Canale 5 tornato in onda una settimana fa. (Tu si que vales) (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:45:00 GMT)