TU SI QUE VALES 2018 | SECONDA PUNTATA Diretta e concorrenti | il numero esilarante di Teo

Tu sì QUE VALES 2018 - seconda puntata/ Diretta e concorrenti - Magica Musica in finale : "Vasco - canta con noi" : Tu sì que vales 2018, seconda puntata 6 ottobre, concorrenti e Diretta: dopo l'Orchestra MagicaMusica, chi conquisterà un posto nella finale dell'8 dicembre?(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:06:00 GMT)

Tu sì QUE VALES 2018 - 2ª puntata/ Concorrenti e diretta - Belen : "si accendono le luci - tutto pronto per..." : Tu sì que vales 2018, seconda puntata 6 ottobre, Concorrenti e diretta: dopo l'Orchestra Magicamusica, chi conquisterà un posto nella finale dell'8 dicembre?(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:40:00 GMT)

Tu sì QUE VALES del 6 ottobre 2018 : anticipazioni Canale 5 - seconda puntata : Con lei oramai veterana del programma confermati dalla scorsa edizione due campioni dello sport, l'ex azzurro di rugby Martìn Castrogiovanni e il lottatore di arti marziali Alessio Sakara . ...

Alessio Sakara/ Stasera riuscirà a ritagliarsi un ruolo da protagonista? (Tu si QUE vales) : Alessio Sakara, Belen Rodriguez ha messo un po' in secondo piano lo sportivo. riuscirà in questa stagione a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel programma? (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:39:00 GMT)

Iva Zanicchi/ Riuscirà ad uscire dall'ombra della "zia Mara"? (Tu si QUE vales) : Iva Zanicchi, la nota conduttrice ha preso il posto di Mara Venier alla guida della giuria popolare. Riuscirà a ripetere il grande successo ottenuto nella prima puntata? (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:37:00 GMT)

Belen Rodriguez/ La rivincita dell'argentina dopo il flop a Balalaika (Tu si QUE vales) : Belen Rodriguez, l'argentina si è presa una personale rivincita dopo il flop di Balalaika nel programma di Canale 5 tornato in onda una settimana fa. (Tu si que vales) (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:33:00 GMT)

Teo Mammucari/ Giudice cinico e spietato... ma troppo simpatico (Tu si QUE vales) : Teo Mammucari, il noto conduttore è sempre più a suo agio nei ruoli del Giudice in questa trasmissione di Canale 5 con la quale collabora ormai da diversi anni. (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:18:00 GMT)

Tu si QUE VALES 2018 diretta seconda puntata 6 ottobre : anticipazioni : ...

Sabato 6 ottobre : stasera in Tv Tu si QUE VALES - Shrek 2 - Tutto per un figlio e Rapimento e ricatto : New Orleans La parte buona 22:40 Elementary Respira! Rai 3 21:40 I topi La famiglia Calamaru Cimici e insetti 22:40 TG3 Mondo Rete 4 21:25 The Transporter The Series L'ultima speranza 23:20 Submerged ...

#TusiQUEvales 5 – Seconda puntata del 6 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Seconda puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La prima puntata, ...

Martin Castrogiovanni/ "In tv sparo stupidaggini". L'ex rugbista a Tu si QUE vales : Per il secondo anno consecutivo L'ex rugbista Martin Castrogiovanni è alla conduzione di Tu si que vales al fianco di Belen Rodriguez e Alessio Sakara.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Ascolti tv - Tu sì QUE VALES più visto di Alberto Angela nella cappella Sistina : Con 4 milioni 761 mila spettatori ed uno share del 28.8% è lo show di Canale 5 Tu sí que vales il programma più seguito della prima serata tv di ieri. Bene anche Ulisse di Alberto Angela su Rai1 che ha conquistato 3 milioni 998 mila spettatori pari al 21% di share con una puntata dedicata alla cappella Sistina e ai capolavori del Rinascimento. Sempre in prima serata, su Rai2 l’incontro di Pallavolo Polonia-Stati Uniti ha interessato 1 ...

Tu si QUE VALES - Teo Mammucari si spoglia : 'Belen sa come sto messo sotto'. Gelo in studio - la Rodriguez... : 'Belen sa come sto messo sotto'. Teo Mammucari parla e cala il Gelo a Tu si que vales , su Canale 5. Imbarazzo alla prima puntata dello show che vede giurati Rudy Zerbi , Maria De Filippi , Gerry ...

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si QUE vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...