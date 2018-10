Tu si que vales 2018 diretta seconda puntata 6 ottobre | anticipazioni ...

Sabato 6 ottobre : stasera in Tv Tu si que vales - Shrek 2 - Tutto per un figlio e Rapimento e ricatto : New Orleans La parte buona 22:40 Elementary Respira! Rai 3 21:40 I topi La famiglia Calamaru Cimici e insetti 22:40 TG3 Mondo Rete 4 21:25 The Transporter The Series L'ultima speranza 23:20 Submerged ...

#Tusiquevales 5 – Seconda puntata del 6 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Seconda puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La prima puntata, ...

Martin Castrogiovanni/ "In tv sparo stupidaggini". L'ex rugbista a Tu si que vales : Per il secondo anno consecutivo L'ex rugbista Martin Castrogiovanni è alla conduzione di Tu si que vales al fianco di Belen Rodriguez e Alessio Sakara.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Ascolti tv - Tu sì que vales più visto di Alberto Angela nella cappella Sistina : Con 4 milioni 761 mila spettatori ed uno share del 28.8% è lo show di Canale 5 Tu sí que vales il programma più seguito della prima serata tv di ieri. Bene anche Ulisse di Alberto Angela su Rai1 che ha conquistato 3 milioni 998 mila spettatori pari al 21% di share con una puntata dedicata alla cappella Sistina e ai capolavori del Rinascimento. Sempre in prima serata, su Rai2 l’incontro di Pallavolo Polonia-Stati Uniti ha interessato 1 ...

Tu si que vales - Teo Mammucari si spoglia : 'Belen sa come sto messo sotto'. Gelo in studio - la Rodriguez... : 'Belen sa come sto messo sotto'. Teo Mammucari parla e cala il Gelo a Tu si que vales , su Canale 5. Imbarazzo alla prima puntata dello show che vede giurati Rudy Zerbi , Maria De Filippi , Gerry ...

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si que vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...

"Belen sa come sto sotto....". Gelo in studio a Tu si que vales : Non sono mancati gli scherzi e le battute, anche piccanti, nella prima puntata di Tu si que vales . Al timone del fortunato show di Canale 5 ci sono gli stessi giurati dell'anno scorso, il quartetto ...

"Ma vaff.." - "Che ca.. mi fai fare" : scintille a 'Tu si que vales' : Lo scontro verbale tra Rudy Zerbi e Teo Mammuccari nell'ultima puntata di Tu si que vales è stato duro e scherzoso allo stesso tempo. Ma il giurato non ha risparmiato parole dure, e qualche simpatica ...

Belen Rodriguez sempre più sexy a “Tu si que vales” [GALLERY] : 1/20 Foto Instagram ...

Ascolti TV | Sabato 29 settembre 2018. Boom Tú sí que vales (28.8%) - bene anche Ulisse (21%) : I conduttori di Tu si que vales Nella serata di ieri, Sabato 29 settembre 2018, su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.52 – il primo appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.998.000 spettatori pari al 21% di share (qui il confronto con lo scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.18 alle 0.51 – l’esordio della quinta stagione di Tú sí que vales ha registrato un ascolto pari a 4.761.000 spettatori e al 28.8% di ...

Tú sí que vales 2018 : Canale 5 vuole riprendersi il ‘trono’ del sabato sera (Alberto Angela permettendo) : Iva Zanicchi - Tú sí que vales Nel sabato sera di Canale 5 torna Maria De Filippi con Tú sí que vales 2018. Il talent, giunto alla quinta edizione, si ripresenta con una novità rispetto agli scorsi anni: in rappresentanza della giuria popolare, al posto di Mara Venier, c’è Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio, lo scorso anno tra i mentori di Selfie, darà voce al ‘popolo’, ovvero ai cento votanti presenti in studio che, ...

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si que vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...

Tu si que vales 2018 : Orchestra Magicamusica e Paolo Anziliero conquistano tutti | VIDEO : Grande successo per la prima puntata di Tu Si Que Vales 2018, il talent show di Canale 5: ecco le migliori esibizioni della serata Buon debutto per la nuova edizione di Tu si Quel Vales 2018, il talent show del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Una prima serata all’insegna del divertimento, ma anche dell’emozione con due protagonisti che hanno immediatamente conquistato la ...

Ascolti tv - Tu sì que vales più visto di Alberto Angela nella cappella Sistina : Con 4 milioni 761 mila spettatori ed uno share del 28.8% è lo show di Canale 5 Tu sí que vales il programma più seguito della prima serata tv di ieri. Bene anche Ulisse di Alberto Angela su Rai1 che ha conquistato 3 milioni 998 mila spettatori pari al 21% di share con una puntata dedicata alla cappella Sistina e ai capolavori del Rinascimento. Sempre in prima serata, su Rai2 l’incontro di Pallavolo Polonia-Stati Uniti ha interessato 1 ...