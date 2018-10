Trovato corpo mummificato nel Teramano | è di donna scomparsa da anni

Scomparsa da 10 anni - Trovato corpo mummificato in una casa : Dopo dieci anni, la macabra scoperta. Il corpo mummificato di Marisa Cristante, classe 1932, residente a Pozzaglia Sabina (Rieti), è stato trovato vicino al letto in un appartamento in provincia di Teramo.Le ricercheCome riporta il Messaggero, la Scomparsa della donna risalirebbe a oltre dieci anni fa ma le ricerche non hanno dato alcun esito. Fino a quando le forze dell'ordine hanno scoperto l'esistenza di un appartamento di proprietà della ...

Bergamo - professore Trovato carbonizzato : sul corpo ferite da taglio : Cosimo Errico , 58 anni di Lecce, docente delle superiori di Bergamo , è stato ucciso la notte scorsa a Entratico , Bergamo, . Il corpo è stato trovato carbonizzato dal figlio. Da una prima analisi ...

Perugia - Trovato cadavere incappucciato : il corpo dentro un'Audi abbandonata : Un cadavere incappucciato è stato trovato in un'auto a Ponte Felcino, vicino Perugia. Il corpo si trova sul sedile posteriore dell'auto, un'Audi di grande cilindrata, che ha il lunotto posteriore ...

Il fucile Trovato vicino al corpo di Nathan Labolani - ucciso da un cacciatore - aveva la matricola abrasa : aveva la matricola abrasa il fucile calibro 12 trovato vicino al corpo di Nathan Labolani, il 18enne ucciso domenica a Apricale, in provincia di Imperia, da un cacciatore di 29 anni di Ventimiglia, che ha sparato scambiandolo per un cinghiale durante una battuta di caccia. Lo si apprende da fonti inquirenti, che sono al lavoro per scoprire la provenienza dell'arma. Il pm Luca Scorza Azzarà che indaga sulla vicenda, nel frattempo, ha ...

18enne ucciso da cacciatore - Trovato fucile accanto al corpo : Genova, 1 ott. (Adnkronos) - E' stata trovata un'arma, un fucile calibro 12, accanto al corpo del ragazzo di 18 anni,Nathan Labolani, morto ieri mattina ad Apricale, in provincia di Imperia, dopo essere stato colpito all'addome da un colpo di fucile sparato per sbaglio da un cacciatore 29enne impegn

Savona - riTrovato il corpo senza vita di una donna sugli scogli - FOTO e VIDEO - : E' stato ritrovato questa mattina a Savona, intorno alle ore 9.00, il corpo senza vita di una donna sugli scogli antistanti lo specchio acqueo nei pressi del locale ex Lady Moon, poco prima della ...

Zocca - riTrovato in fondo ad un pozzo il corpo di Giuseppe Balboni : &qout;L'ho ucciso con la pistola di mio padre&qout;. Ha confessato dopo un lungo interrogatorio durato tutta il pomeriggio. Giuseppe Balboni è stato ammazzato da un suo coetaneo.

Trovato morto Giuseppe Balboni il 16enne scomparso Corpo in un pozzo 'Ipotesi omicidio' : Epilogo tragico nella vicenda di Giuseppe Balboni , scomparso da lunedì dalla sua abitazione a Zocca, nel Modenese. La famiglia si era mobilitatata e ricerche erano in corso con i cani molecolari. Il ...

Il corpo di Davide Tarantino Trovato sotterrato a Melito : Di lui non si avevano più tracce dal febbraio 2016. Il suo corpo è rispuntato dopo quasi tre anni. Giovedì

“Ho mal di testa”. Poi - all’alba - la brutta scoperta. Il corpo di Luigi Trovato così : Un dolore improvviso, sordo, tanto forte da svegliarlo nel cuore delle notte. Sembrava una normale emicrania, solo più forte del solito, poi la tragedia. all’alba la scoperta del cadavere. Per Luigi Nagni anconetano doc, ma da tempo residente a Cerveteri, non c’è stato nulla da fare. Si era trasferito nel Lazio per lavoro, era dirigente di Alitalia, responsabile dei piani di volo all’aeroporto di Fiumicino. Lascia la moglie, tre figli, due ...