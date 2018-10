laragnatelanews

: Triumph Street Twin 2019, modernità in forme classiche - MaurizioMurgia : Triumph Street Twin 2019, modernità in forme classiche - MaurizioMurgia : Triumph Street Twin 2019, modernità in forme classiche - La Ragnatela News - laragnatelanews : Triumph Street Twin 2019, modernità in forme classiche -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Ecco la nuova. Scolpita nelleracchiude moltissime novità. Tecnicamente rappresenta un importante passo in avanti per un “classico moderno”. Da sempre il modello di maggior successo di, il nuovoora possiede un nuovo propulsore con un significativo aumento della potenza, e al contempo maggiore comfort per il pilota. Celata sotto la sua veste c’è poi tanta tecnologia di prima classe. Lanciata nel 2016, laè il modello maggiormente ricercato nella line-up Bonneville died è diventato contestualmente la moto più ricercata tra quelli “classici-moderni”. Questo successo è arrivato grazie alle sue tante personalizzazioni e vesti grafiche/accessori/elementi cromati/ copri-serbatoio in pelle. La versioneha ora un incremento significativo della potenza, il 18% di picco ...