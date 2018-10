Tremava tutto | panico sui social dopo la scossa

Terremoto in Italia. Paura e gente in strada. “Prima un boato - poi Tremava tutto” : gente in strada a Paura. Due scosse di Terremoto sono stata avvertite dalla popolazione a Pozzuoli e nel circondario flegreo. La prima, accompagnata anche da un boato, alle 23,36 di magnitudo 2.5; la seconda qualche minuto dopo, di intensità inferiore. L’ipocentro, a quanto si apprende. è stato a soli 2 chilometri di profondità, secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv); epicentro l’area ...