Trapani | pescatore con infarto soccorso da elicottero dell’Aeronautica Militare

(Di sabato 6 ottobre 2018) Uncolpito daa bordo del suo peschereccio è statoieri sera da unHH-139 dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e) del 15esimo Stormo dell’Aeronautica. L’, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico e dopo aver imbarcato un medico ed un infermiere del 118, è decollato dall’aeroporto di Birgi alle 19.10 per raggiungere il peschereccio che si trovava a circa 70 miglia nautiche a sud-ovest di. Una volta raggiunta l’imbarcazione, l’equipaggio vi ha calato un aerosoccorritore a bordo per poter predisporre ilal recupero a mezzo verricello con triangolo di evacuazione. L’equipaggio è giunto in zona alle 19.35 ed ha effettuato il recupero del trentacinquenne, anche grazie all’utilizzo dei visori notturni (N.V.G. ...