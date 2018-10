Tragedia nel ciclismo | muore Duquennoy a soli 23 anni

MORIRE DI PIOGGIA A LAMEZIA/ "Ero nella Tragedia ma non me ne accorgevo" : E' normale che a ottobre piova, anche forte, non è normale che in Calabria, da diversi anni, ci siano sempre dei morti. Il disinteresse per i cittadini. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:08:00 GMT)MINORENNI PICCHIANO COETANEO/ E postano il video: per favore non chiamiamolo (cyber)bullismoMORTO SUICIDA IL FIGLIO DI LORY DEL SANTO/ Lei va al GF Vip, ma il suo dolore è come il nostro

Maltempo - Calabria flagellata : il 20 Agosto la Tragedia del Raganello : Calabria flagellata dal Maltempo, con due morti e un bimbo disperso, a poche settimane dal disastro del Pollino. Il 20 Agosto scorso un violento nubifragio ha causato la piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La piena ha travolto decine di escursionisti nelle gole del Raganello: dieci persone sono morte quel giorno, tra questi Antonio de Rasis, una guida esperta che era stato anche tra i soccorritori di ...

Migranti - Tragedia nel Mar Egeo : barcone si rovescia - morti 5 profughi : tragedia al largo del Mar Egeo, dove un barcone si è rovesciato a causa di una tempesta provocando la morte di 5 Migranti. Ma non è chiaro quanti ne fossero a bordo, per cui il bilancio potrebbe aumentare. Intanto, i 58 Migranti dell'Aquarius sono sbarcati a Malta e saranno poi trasferiti in Francia, Germania, Spagna e Portogallo.Continua a leggere

Tragedia nel Casertano - si ribalta pullman con studenti. Bilancio pesantissimo : Cronaca. E' di 12 feriti, due dei quali in gravi condizioni il Bilancio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla Provinciale tra Tora e Piccilli e Galluccio. Un pullman della Clp, pieno di studenti,...

Napoli - Tragedia all'Ospedale del Mare : detenuto sfugge al piantone e si uccide lanciandosi nel vuoto : Si è gettato dalle scale antincendio dell'Ospedale del Mare ed è morto sul colpo. A suicidarsi è stato un paziente psichiatrico che era ricoverato nel reparto specializzato...

Tragedia del Raganello. La sorella di Antonio De Rasis : “Un eroe - è morto per salvare il gruppo” : Amelia ricorda il fratello, guida esperta, tra i soccorritori di Rigopiano, rimasto vittima della Tragedia di Civita avvenuta lo scorso 20 agosto: "È entrato nel cuore di tutti, non mi aspettavo tutto questo affetto" ha detto in occasione della commemorazione a un mese dal dramma.Continua a leggere

Mimmo Criscito cuore Genoa : 'un onore essere capitano nell'anno del 125° compleanno e della Tragedia del Ponte Morandi' : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo ' Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell'anno del 125° ...

Tragedia nel mondo del golf. La promessa spagnola è stata picchiata e uccisa : promessa del golf brutalmente assassinata La notizia ha scioccato l'intero mondo del golf. La promessa spagnola Celia Barquin Arozamena , che lo scorso luglio si era aggiudicata l'European Ladies Amateur Championship in Slovacchia, è stata assassinata . La golfista aveva ...

Nadia Toffa - denuncia devastante : 'Che Tragedia immane - già dopo una settimana...'. Chi finisce nel suo mirino : Nadia Toffa ritorna allo spirito battagliero di una volta. In un lungo post su Instagram, la conduttrice delle Iene scrive: 'I numeri dei femminicidi fanno venire i brividi così come la solitudine a ...

Civita : Giovedì 20 una messa e una fiaccolata per il 1° mese dalla Tragedia del Raganello : Giovedì 20 settembre la comunità di Civita, ad un mese dalla tragedia delle gole del Raganello, nella quale persero la vita dieci persone, 9 escursionisti e una guida, si unirà nella preghiera e nella riflessione in una cerimonia religiosa e civile che si terra’ nella chiesa madre di Santa Maria Assunta. Momento centrale della celebrazione sara’ la Divina Liturgia presieduta dal vescovo dell’Eparchia di Lungro, mons. Donato ...

Uccide la moglie e si toglie la vita - Tragedia nel Pollino : Potenza, 15 set. (AdnKronos) - Un caso di omicidio-suicidio sconvolge Cersosimo, in provincia di Potenza e precisamente nella zona del Pollino, uno dei Comuni più piccoli della Basilicata con circa 600 residenti. Una guardia giurata di 41 anni ha ucciso la moglie raggiungendola mentre era in auto do

Tragedia del Raganello : tre sindaci tra gli indagati : Sotto inchiesta anche il presidente del parco del Pollino, un dirigente di carabinieri forestali e due guide escursionistiche. Lo scorso 20 agosto dieci persone morirono travolte da un'immprovvisa ...