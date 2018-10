Tragedia dell' Archivio | salvati tutti i dati della centralina | back up urgente disposto

Genova - ricostruzione Ponte Morandi : nodo commissario/ Ultime notizie - c'è un nuovo video della Tragedia : Ponte Morandi, commissario ricostruzione: spunta il sindaco Bucci. Ultime notizie Genova, si allontana Gemme che precisa: "conflitti sono risolvibilissimi"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 23:21:00 GMT)

L’ennesima Tragedia indonesiana non è solo colpa della natura : Se esiste una definizione di catastrofe, somiglia a quella descritta da Rebecca Henscheke, corrispondente da Giacarta per la Bbc, che qualche ora fa, arrivando in elicottero a Palu, ha scritto su Twitter: “Un'orribile visione per chilometri lungo la costa, cadaveri sistemati in fila dentro ai sacchi

Il Giornale pubblica un altro audio di Casalino - inviato all'indomani della Tragedia di Genova : "Mi è saltato Ferragosto - non mi stressate" : A poco più di una settimana dalla diffusione dell'audio in cui minacciava di "fare fuori" i tecnici del ministero dell'Economia se non avessero trovato le risorse per il reddito di cittadinanza spunta un'altra registrazione, inviata da Rocco Casalino, portavoce del premier, a una decina di giornalisti. I toni sono gli stessi della precedente, ma l'argomento è diverso. L'audio, infatti, è stato inoltrato pochi giorni dopo il ...

Crollo del ponte Morandi a Genova : ecco il VIDEO del viadotto pochi istanti prima della Tragedia : La Questura di Genova ha diffuso questa mattina le immagini del ponte Morandi poco prima del Crollo, riprese dalle telecamere di Autostrade. Il VIDEO va dalle 11.32 alle 11.36 dello scorso 14 agosto: si vedono auto e camion, che viaggiano in entrambi i sensi di marcia sul viadotto, sotto la pioggia, così intensa da limitare la visibilità. Le nuove immagini sono state diffuse a seguito delle polemiche sulla possibile manomissione del VIDEO ...

Brescia - dà fuoco ai peluches della figlia e la chiude in casa con i parenti : Tragedia sfiorata : Il folle gesto di un carabiniere, dopo la separazione dalla moglie: poi ha chiamato i vigili del fuoco

Tragedia della strada - sbanda e cade con lo scooter e perde la vita : MORI . Una vera Tragedia . Non è ancora completamente delineata la dinamica di cosa possa essere successo ma quel che è certo è che un uomo è morto mentre stava guidando il suo scooter. 50 enne del ...

Mimmo Criscito cuore Genoa : “un onore essere capitano nell’anno del 125° compleanno e della Tragedia del Ponte Morandi” : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo “Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell’anno del 125° compleanno e nell’anno della tragedia del Ponte Morandi lo è ancora di più“. Esordisce così Mimmo Criscito, parlando a Radio24 del suo ritorno al Genoa. Un ritorno tanto voluto dal calciatore, il quale adesso ha ritrovato la ...

Dopo la Tragedia di Rebibbia - Bonafede sospende il direttore e il vice della sezione femminile : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha deciso per la 'linea dura' Dopo quanto accaduto ieri a Rebibbia dove una detenuta ha ucciso sua figlia e ferito gravemente l'altro. Il ministro infatti ha sospeso la direttrice e la vicedirettrice della sezione femminile del carcere e inoltre il vicecomandante del reparto di Polizia Penitenziaria.I provvedimenti sono stati adottati dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ...

Un bidone è per sempre : Vratislav Greško - uno dei grandi responsabili della “Tragedia” sportiva del 5 maggio : Vratislav Greško è un ex calciatore slovacco, di ruolo difensore.Dopo i primi anni di carriera in patria con il Dukla B.B. e l’Inter Bratislava, Greško passò al Bayer Leverkusen nella stagione 1999-2000. A ottobre 2000 fu acquistato per 14 miliardi di lire dall’Inter, da tempo alla ricerca di un terzino sinistro, con un contratto quinquennale. Greško giocò tuttavia solo due stagioni a Milano con prestazioni altalenanti; fu ...

Genova - la città senza il ponte ricorda le vittime della Tragedia : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia". Cronaca di un disastro Il ponte Morandi, "...

Ponte Morandi - a un mese dalla Tragedia Genova si ferma in ricordo della vittime : Venerdì mattina alle 11.36, ora esatta del crollo del Ponte Morandi, la città si è fermata per un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime. Le sirene del porto e le campane delle chiese hanno suonato per il momento di raccoglimento mentre le oltre 500 persone rimaste senza casa si sono date appuntamento sul luogo della tragedia. Bandiere ammainate a lutto e serrande abbassate, centinaia di persone in strada in piazza De Ferrari. È ...

Tragedia a Pisa - ragazzo di 25 anni cade dalla spalletta dell’Arno e muore : A lanciare l'allarme durante la notte sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo esanime del giovane . Sull'esatta dinamica dell'accaduto resta il mistero visto che nessuno sembra abbia assistito alla scena.Continua a leggere

Pisa - cade dalla spalletta sull'Arno : morto 25enne/ Ultime notizie - da chiarire la dinamica della Tragedia : Pisa, cade dalla spalletta sull'Arno: morto 25enne. Ultime notizie, da chiarire la dinamica della tragedia: niente da fare per il giovane Sebastian Kean(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:50:00 GMT)