Tottenham di misura sul Cardiff

International Champions Cup - il Milan cede di misura al Tottenham : solo panchina per Bonucci : Il gol di N’Koudou regala al Tottenham la vittoria sul Milan, nemmeno un minuto in campo per Bonucci, che si avvicina dunque sempre più alla Juventus Seconda sconfitta in altrettante gare per il Milan nell’International Champions Cup, questa volta è il Tottenham a spuntarla grazie al gol di N’Koudou in avvio di ripresa. I rossoneri però non demeritano, rendendosi pericolosi nel primo tempo più volte con Cutrone, senza ...