Torna in campo il padre del disastro | Romano Prodi e il suo progetto contro il Governo

LIVE Udinese-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo Torna in campo - friulani per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

Scelta a sorpresa - Antonio Cassano ‘Torna’ in campo : da lunedì si allenerà con l’Entella : Il giocatore barese da lunedì comincerà ad allenarsi con l’Entella, senza però alcun vincolo contrattuale Antonio Cassano torna in campo, il giocatore barese non ha resistito al richiamo del terreno di gioco e da lunedì comincerà ad allenarsi con la Virtus Entella. Nessun vincolo contrattuale, ma solo la voglia di respirare lo spogliatoio e allenarsi insieme ad un gruppo di compagni, per riassaporare sensazioni svanite da tempo. A ...

Milan - Gattuso : 'Higuain sta bene - Conti Torna in campo. Su Ibrahimovic...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan , ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos: 'Sarà una gara molto impegnativa, sono stati più loro in Europa di noi negli ultimi anni. Sarà una partita difficile. Il Sassuolo? ...

Mondiali volley femminili 2018 – Giornata di riposo per l’Italia - domani si Torna in campo contro Cuba : La Nazionale di Mazzanti tornerà in campo domani per affrontare Cuba, formazione al momento ancora a zero punti in classifica Giornata di riposo nella Pool B del Campionato del Mondo femminile 2018, in corso di svolgimento in Giappone (29 settembre – 20 ottobre). Dopo le vittorie contro Bulgaria e Canada le ragazze di Mazzanti hanno a disposizione ventiquattro ore per ricaricare le energie in vista dell’importantissimo trittico ...

Premier League - tregua Mourinho-Pogba : domani il francese Torna in campo : C'è aria di tregua in casa del Manchester United dopo le dichiarazioni distensive di José Mourinho, che ha annunciato il ritorno in campo di Paul Pogba. Tenuto in tribuna nell'incontro di Coppa di ...

Coppa Davis 2019 - l’Italia pronta a Tornare in campo per la qualificazione del World Group : L’Italia vuole ottenere la qualificazione del World Group, la Coppa Davis è pronta a tornare con la nuova edizione 2019 Sarà l’India l’avversario dell’Italia nel turno di qualificazione del World Group, primo atto della Coppa Davis 2019, in programma venerdì 1 e sabato 2 febbraio. Questo l’esito del sorteggio che si è tenuto a Londra e che ha deciso che gli azzurri giocheranno la sfida in trasferta. Il nuovo ...

Torna in campo l’Italvolley - tra il sogno Mondiale e una proposta di matrimonio : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone GiannelliRush finale. L’Italia del volley Torna in campo per il terzo e ultimo turno del Mondiale di pallavolo: al Palasport Olimpico di Torino gli azzurri vanno a caccia di un posto in semifinale, sfidando prima la Serbia (stasera, 26 settembre, ore 21.15) e poi la Polonia campione in carica (venerdì 28 settembre, alla sera). Battendo Atanasijevic e ...

Mondiali di pallavolo : l'Italia Torna in campo contro la Serbia : tornano in campo gli azzurri della pallavolo: al via oggi al Pala alpitour di Torino la terza fase dei Mondiali maschili. Alle 17 si sfidano Brasile e Russia. I campioni olimpici ed europei si ...

Berlusconi Torna in campo. Ufficiale : il Monza è suo : Affare concluso: da ieri il Monza calcio, a punteggio pieno nel girone b di serie C, è diventato di Silvio Berlusconi. A completare l'operazione mancano solo alcuni documenti contabili (il bilancio chiuso al 30 giugno) e la firma sul contratto del manager Fininvest, proprietaria del club con il 100% delle azioni. Il presidente attuale, Nicola Colombo, figlio di Felice un tempo vice-presidente del Monza al fianco di Adriano Galliani e poi ...

Accadde oggi-26 settembre 2004 - il Napoli Torna in campo dopo il fallimento : Il 26 settembre 2004 rappresenta una data importante per il calcio partenopeo. Il neonato Napoli di Aurelio De Laurentiis dalle ceneri del fallimento, gioca la sua prima partita ufficiale. Avversario di turno è il Cittadella del tecnico Maran al San Paolo, che offre una cornice di pubblico straordinaria, nonostante si tratti di una gara del campionato di Serie C1. Da li la cavalcata verso la Serie A, l’Europa e la corsa ...

Calcio - Serie C : Silvio Berlusconi Torna in campo. Fininvest acquista il Monza : Silvio Berlusconi e l’amore per il Calcio. Dopo la cessione storica del suo Milan, l’ex massimo dirigente della società rossonera, impegnato come tutti sappiamo ancora nei meandri della politica italiana, non getta la spugna e torna in sella in un contesto, geograficamente parlando, non troppo lontano da quello precedente. Ci riferiamo al Monza, compagine di Serie C. Come riporta gazzetta.it, la trattativa per l’acquisizione ...

Serie A - si Torna subito in campo per il turno infrasettimanale : ecco le quote William Hill della 6ª giornata : Si comincia martedì con l’anticipo tra Inter e Fiorentina, mercoledì poi le altre gare con due posticipi al giovedì Le Migliori quote di William Hill accompagnano il massimo campionato italiano anche durante la sesta giornata. Inoltre, il bookmaker – in gioco dal 1934 – dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Apre le danze del turno infrasettimanale un incontro che promette ...

Berlusconi è Tornato in campo : Silvio Berlusconi si riprende la scena per garantire che si candiderà alle elezioni europee di primavera e per assicurare che il centrodestra è una alleanza "definitiva" per il futuro dei tre partiti che la compongono, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. In poco meno di un'ora di intervento alla convention 'L'Italia e l'Europa che vogliamo' organizzata da Antonio Tajani, il ...