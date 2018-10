abruzzo24ore.tv

: #Toninelli: 'L'A24 e l'A25 non mi fanno dormire la notte' - Adnkronos : #Toninelli: 'L'A24 e l'A25 non mi fanno dormire la notte' - AltreNews : RT @Adnkronos: #Toninelli: 'L'A24 e l'A25 non mi fanno dormire la notte' - RacuMara : RT @Adnkronos: #Toninelli: 'L'A24 e l'A25 non mi fanno dormire la notte' -

(Di sabato 6 ottobre 2018) L'Aquila - Autostrade, a preoccupare il ministroè l'A24 e l'A25. "Ho ereditato una serie di dossier, gestiti in maniera scandalosa dalla vecchia politica, quella degli esperti" dice il titolare del dicastero delle Infrastrutture Daniloin un video, diffuso su Facebook, che lo ritrae sotto un pilone del viadotto Macchia Maura in Abruzzo, dove ieri ha fatto un sopralluogo. "Mi doveste chiedere quale è l'infrastruttura che più mi preoccupa e che sinceramente non mi falaio vi dico proprio questa: A24 e A25". "E' un'infrastruttura per cui ho dato mandato nel decreto Genova di inserire stanziamenti per 192 milioni di euro, 50 milioni già nel 2018 e 142 milioni nel 2019. Soldi necessari per mettere in sicurezza e per consolidare queste strutture". "Non sono un tecnico, non ...