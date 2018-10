Toninelli : "L'A24 e l'A25 non mi fanno dormire la notte" : Autostrade, a preoccupare il ministro Toninelli è l'A24 e l'A25. "Ho ereditato una serie di dossier, gestiti in maniera scandalosa dalla vecchia politica, quella degli esperti" dice il titolare del ...

Toninelli : "L'A24 e l'A25 non mi fanno dormire la notte" : L'Aquila - Autostrade, a preoccupare il ministro Toninelli è l'A24 e l'A25. "Ho ereditato una serie di dossier, gestiti in maniera scandalosa dalla vecchia politica, quella degli esperti" dice il titolare del dicastero delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un video, diffuso su Facebook, che lo ritrae sotto un pilone del viadotto Macchia Maura in Abruzzo, dove ieri ha fatto un sopralluogo. "Mi doveste ...

Autostrade A24 A25 - Toninelli : "Disposto verifica ispettiva su stato autostrade. : L'Aquila - "Ho disposto una verifica eccezionale dello stato delle Autostrade A24 e A25 da parte dell'ufficio ispettivo territoriale competente, che ha sede a Roma, che già in questo momento, in queste ore, sta svolgendo controlli in loco e che entro metà ottobre fornirà indicazioni ulteriori". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in Question Time alla Camera, ...

Caduta calcinacci da viadotto - Toninelli - provvedimento ad hoc per A24-A25 : L'Aquila - "In considerazione dell' allungamento dei tempi per il perfezionamento del nuovo Piano finanziario" della Strada dei Parchi, concessionaria A24 e A25, "il Governo sta valutando di provvedere con un provvedimento normativo ad hoc". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera, precisando che "la disposizione normativa è finalizzata a ...