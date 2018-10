Tmb Salario Roma | la protesta dei cittadini | “L’impianto ci fa male | va chiuso” E monta

Tmb Salario Roma - nel fascicolo dei pm i rilievi dei carabinieri : “Funziona male. Produce il 60% di scarti e non il 20%” : Un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti che Produce oltre il 60% di scarti. È uno dei dati a disposizione del pm Carlo Villani, contenuti nel fascicolo sul tmb Ama di Roma nord. Il sito di proprietà della società capitolina, che sorge nei pressi di via Salaria, è al centro di una fortissima polemica politica e non solo a causa del cattivo odore che emana da anni e che spingerà i comitati di cittadini a scendere in piazza ...

Rete Futura : domani in piazza contro Tmb Salario : Roma – “domani pomeriggio alle 15.30 scenderemo a manifestare davanti all’ingresso dell’impianto Tmb Salario. E lo faremo accanto e insieme ai cittadini che da anni lottano contro questo impianto mefitico che avvelena le loro vite con miasmi insopportabili”. Lo dichiara Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura. “Bruciori agli occhi e alla gola, nausea, dermatiti, tosse, mal di testa: questo sono ...

Zocchi : domani contro Tmb Salario - Raggi ascolti cittadini : Roma – “Il tavolo di lavoro tecnico sulla situazione dei rifiuti a Roma organizzato dal ministro Costa chiarisce definitivamente che spetta al Campidoglio indicare i siti di stoccaggio dei rifiuti urbani e smentisce dunque la narrazione fantasiosa della Giunta Raggi chiudendo definitivamente il rimbalzo polemico che avevano messo in campo contro la Regione Lazio per nascondere le vere responsabilita’. Ieri Montanari, assessora ...

Pd capitolino : affianco cittadini contro Tmb Salario : Roma – “Domani saremo convintamente al fianco dei residenti alla manifestazione convocata contro il Tmb Salario. Da mesi la Giunta Raggi promette di chiudere un impianto che sta rendendo invivibile un intero quadrante della citta’. Basta prese in giro”. “Domani tutti in piazza per sostenere la mobilitazione dei cittadini esasperati dall’inerzia dell’amministrazione Raggi e dagli annunci ...

Tmb Salario Roma - Ama : “Non è certo che la colpa dei miasmi sia nostra”. Ma vara monitoraggio degli odori : “I tmb puzzano? Ma siamo sicuri che sia colpa dei nostri impianti e non di quelli di qualcun altro?”. Il presidente di Ama Lorenzo Bagnacani prova a spostare l’obiettivo delle denunce dei residenti del quadrante Salario, che sabato pomeriggio scenderanno in piazza insieme all’amministrazione del Municipio III di Roma contro i miasmi che arriverebbero dall’impianto di trattamento biologico dell’Ama. Nonostante i rilievi dell’Arpa, le denunce dei ...

Caudo : continua nostra battaglia verso Tmb Salario : Roma – “Apprendiamo dai mezzi di comunicazione la volonta’ di Ama e dell’amministrazione Raggi di avviare un ‘progetto’ di monitoraggio dell’area e delle emissioni odorigene del Tmb di via Salaria. Come Municipio e giunta municipale parteciperemo e daremo tutto il nostro sostegno alla rilevazione, anche mettendo a disposizione i dati raccolti con i cittadini da luglio a oggi nell’ambito delle ...

Colosimo : vicini a manifestanti contro Tmb Salario : Roma – “Fratelli d’Italia condivide l’impegno dei cittadini dei comitati di quartiere per la chiusura del Tmb di via Salaria. Sabato 6 ottobre parteciperemo alla manifestazione senza simboli e senza bandiere condividendone in pieno il senso civico e apartitico, come persone che subiscono ogni giorno sulla propria pelle gli effetti dannosi delle esalazioni nocive del compattatore”. “L’aria puzzolente e ...

Tmb Salario Roma - osservatorio impianto rifiuti : “Oltre 3mila segnalazioni di miasmi. Nausea e vertigini dei residenti” : Mal di gola, Nausea o vomito, mal di testa, vertigini, bruciore alla gola e al naso, bruciore agli occhi, difficoltà di respirazione e senso di soffocamento, tosse e problemi intestinali. Sono questi i disturbi più frequenti registrati fra le popolazioni dei quartieri limitrofi all’impianto tmb Ama Salario di Roma. Un dossier, quello dell’osservatorio straordinario del Municipio III, composto da membri dell’amministrazione municipale e ...

Pedica : sabato presenzieremo a manifestazione Tmb Salario : Roma – “Raggi non rimandi alle calende greche la chiusura del Tmb sulla Salaria. Deve dare subito una data precisa, visto che l’impianto avrebbe gia’ dovuto cessare l’attivita’ alla fine del 2015”. E’ quanto chiede, in una nota, Stefano Pedica del Pd, che sabato pomeriggio sara’ accanto ai residenti e al Municipio III per protestare contro la presenza del Tmb. “Ricordo che da anni i ...

Roma : anche Legambiente a manifestazione ‘No Tmb Salario’ : Roma – Crescono le adesioni alla manifestazione ‘No Tmb Salario’ promossa dall’Osservatorio permanente municipale per il prossimo 6 ottobre. anche Legambiente fa sapere che sabato sara’ presente alle 15,30 in via Salaria 981, davanti all’ingresso dell’impianto. “Saremo alla manifestazione convocata contro il Tmb Salario che le amministrazioni comunali promettono di chiudere, ma che si riempie ...

Muroni : 6 ottobre manifesterò per chiusura Tmb Salario : Roma – “Sabato 6 ottobre saro’ al TMB Salario, a Roma, alla manifestazione per chiederne la chiusura. Parliamo infatti di un impianto insostenibile sul fronte delle emissioni odorigene. O meglio della puzza mefitica che sprigiona costantemente e che tutti i giorni i cittadini devono sopportare, con evidenti rischi per salute e ambiente”. Lo afferma in una nota la deputata di LeU Rossella Muroni, annunciando la sua ...

Roma : da 7 anni cittadini combattono contro Tmb Salario - sabato protesta : Roma – “Da sette anni, le zone intorno a via Salaria, in particolare Fidene e Villa Spada, combattono contro la presenza del Tmb (impianto di trattamento meccanico-biologico) e del cattivo odore che genera nel suo funzionamento. Da sette anni 40mila abitanti sono ostaggio dei miasmi che fuoriescono, una puzza nauseante che costringe le persone a tenere le finestre chiuse, senza contare le conseguenze sulla salute. A due passi dal Tmb ...

M5S : Regione si adoperi per trovare soluzione Tmb Salario : Roma – “Invece che continuare a sprecare tempo per fare polemica sul Tmb Salario, puntando il dito contro il Comune di Roma e la sua partecipata Ama, la Giunta Zingaretti e la sua maggioranza, a cominciare dal consigliere Pd Minnucci, si adoperino per trovare le soluzioni per quanto previsto dalle competenze regionali”. Cosi’ il consigliere regionale M5S del Lazio, Marco Cacciatore, presidente della Commissione ...

Tmb Salario : in verbale Arpa agosto no cattivi odori : Roma – cattivi odori si’, cattivi odori no. La disfida sulla puzza proveniente dall’impianto di trattamento meccanico biologico di Ama in via Salaria si arricchisce di una nuova puntata. L’Arpa Lazio attraverso una nota ha smentito la circostanza secondo la quale “avrebbe ‘certificato’ l’assenza di cattivi odori presso l’impianto di trattamento meccanico biologico Salario” e ha ...