The Rugby Championship 2018 | Sudafrica-Nuova Zelanda 30-32 Incredibile rimonta degli All

Rugby - Pro14 2018-2019 : il Benetton torna a Monigo per ripartire contro i SouThern Kings : Dopo tre trasferte consecutive, sfociate in altrettante sconfitte, il Benetton Treviso torna a giocare tra le mura amiche dello stadio di Monigo, dove, domani sera alle ore 20.00 riceverà i Southern Kings sudafricani. I trevigiani sono quarti nella Confence B con undici punti, mentre gli ospiti nel medesimo raggruppamento sono settimi ed ultimi a quota sette. Tra i 23 convocati per la sfida valida per la sesta giornata del Pro 14 di Rugby ci ...

The Rugby Championship 2018 - Argentina-Nuova Zelanda 17-35 : gli All Blacks vincono il torneo con una giornata d’anticipo : La Nuova Zelanda vince con bonus offensivo in Argentina e si porta a casa il The Rugby Championship 2018, il più importante torneo dell’emisfero australe della palla ovale. Gli All Blacks, ai quali sarebbe bastata anche una vittoria da quattro punti contro i Pumas, si impongono per 17-35, marcando cinque mete ed ipotecando il successo già dopo quaranta minuti. Nel primo tempo a sbloccare il risultato sono i sudamericani col piazzato di ...

The Rugby Championship 2018 - Sudafrica-Australia 23-12. La sfida si decide nel primo tempo : Il Sudafrica tiene vive delle flebili speranze di conquista del The Rugby Championship: gli Springboks battono l’Australia per 23-12 nella quinta giornata ma non trovano il punto di bonus offensivo ed ora devono sperare che la Nuova Zelanda non vinca nella notte italiana in Argentina. Nel primo tempo Sudafrica subito in vantaggio con la meta al 1′ di Dyantyi trasformata da Pollard. I Wallabies faticano ad entrare in partita e de ...

The Rugby Championship 2018 : capolavoro del Sudafrica - battuti gli All Blacks in casa dopo nove anni : Ha del clamoroso ciò che è successo oggi in quel di Wellington nell’incontro di apertura della quarta giornata del Rugby Championship. Il Sudafrica è rinato, dopo le due sconfitte con Argentina e Australia, e lo fa nel modo migliore: gli Springbooks trovano l’impresa dell’anno, battendo i fenomenali All Blacks neozelandesi a domicilio per 36-34. Evento più unico che raro: i Sudafricani non si imponevano contro i numero uno del ...

Rugby - Guinness Pro14 – Zebre verso l’esordio : i convocati per la sfida contro i SouThern Kings : Scelte le Zebre per l’esordio nel Guinness Pro14 di domani a Parma contro i sudafricani Southern Kings A distanza di quattro mesi dall’ultima gara ufficiale lo Zebre Rugby Club è pronto a tornare in campo domani nel turno inaugurale della nuova stagione del Guinness Pro14. Allo Stadio Lanfranchi di Parma i bianconeri ospiteranno i sudafricani Southern Kings affrontati una sola volta nella loro storia, nel successo di Port Elizabeth ...

The Rugby Championship 2018 : Argentina-Sudafrica 32-19. La Nuova Zelanda ringrazia e scappa via : L’Argentina batte il Sudafrica per 32-19 nella seconda giornata del The Rugby Championship ed aggancia proprio gli Springboks in classifica a quota cinque, avendo centrato anche il bonus offensivo. ringrazia la Nuova Zelanda che, con la doppia vittoria sull’Australia, è già prima da sola con dieci punti. Il primo tempo decide il confronto: l’Argentina dopo essere passata in vantaggio su piazzato al 5′ con Sanchez, ha ...

The Rugby Championship 2018 : Nuova Zelanda-Australia 40-12. Gli All Blacks bissano il largo successo del primo turno : Nella seconda giornata del The Rugby Championship la Nuova Zelanda batte 40-12 l’Australia bissando il largo successo ottenuto la settimana scorsa, trovando Nuovamente una vittoria con bonus offensivo. All Blacks a quota 10, Wallabies ancora fermi a 0 in classifica. Questa sera toccherà al Sudafrica rispondere per non perdere terreno. Nel primo tempo tra le fila dei padroni di casa è Barrett show: meta al quarto d’ora e ...

The Rugby Championship 2018 : Sudafrica-Argentina 34-21. Gli Springboks rimontano e battono i Pumas : Il Sudafrica ha risposto alla Nuova Zelanda ed ha battuto con bonus offensivo l’Argentina nella prima giornata del The Rugby Championship: gli Springboks infatti hanno rimontato e superato i Pumas per 34-21 in un incontro che ha visto ben nove mete, sei per i padroni di casa e tre per gli ospiti. La prima frazione si era aperta con la meta non trasformata all’8′ da parte di Am, mentre gli ospiti avevano risposto con Sanchez, ...

The Rugby Championship 2018 : Australia-Nuova Zelanda 13-38. I Wallabies crollano nella ripresa - Sydney espugnata dagli All Blacks : Dura 40′ l’equilibrio nel match d’esordio del The Rugby Championship tra Australia e Nuova Zelanda: i Wallabies spariscono dal campo nella ripresa e gli All Blacks maramaldeggiano in quel di Sydney, trovando anche il punto di bonus, avendo marcato ben sei mete contro una degli avversari. Punteggio finale 13-38. Eppure nel primo tempo a partire meglio era stata l’Australia, capace di sbloccare il risultato da piazzato con ...