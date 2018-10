Terremoto nella notte a Catania | quattro scosse | la più forte magnitudo 4 8 Crolli e

Terremoto nella notte a Catania - forte scossa magnitudo 4.8. Crolli e feriti - la gente dorme in strada : forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migliaia di...

Catania - scosse di Terremoto nella notte : «La gente in strada». Magnitudo 4.8 : Il primo allarme è arrivato via social: «L’evento sismico ha avuto una lunga durata ed è stato avvertito distintamente dalle popolazioni dei centri etnei». La conferma dell’Ingv: epicentro a Santa Maria di Licodia. I soccorsi di vigili del fuoco e protezione civile

Trema il sud : forte scossa di Terremoto su Catania - paura in Sicilia nella notte : Intensa scossa di terremoto scuote la Sicilia, epicentro vicino Catania. Dati INGV. Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 6 ottobre 2018, esattamente alle 02.34,...

Terremoto : riaffiora il pavimento di marmo nella basilica di Norcia : All’interno della basilica di San Benedetto di Norcia è riaffiorato parte del pavimento in marmo dopo che l’interno della chiesa è stato in parte liberato dalle macerie. A darne conferma, all’ANSA, è Marica Mercalli, soprintendente alle Belle arti dell’Umbria. “Da quello che possiamo constatare in questa prima parte liberata, a ridosso della controfacciata, è il buono stato di conservazione dei marmi – dice ...

Il Terremoto di oggi a Reggio Calabria - paura all’alba nella zona a più alto rischio d’Italia : risentimento del 6° grado Mercalli : 1/11 ...

Calabria - Terremoto nella zona di Reggio : scossa di 4 - 2 - nessun danno : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2, con una profondità di 11 chilometri, è stata avvertita intorno alle 7,24 in Calabria e in particolare, come segnala l'Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Terremoto magnitudo 4.2 nella Costa Calabra sud occidentale : Un Terremoto di magnitudo 4.2 si è verificato alle 7.24 a largo della Costa Calabra sud occidentale, ad 11 km di profondità. Il sisma si è registrato con epicentro in mare ed è stato avvertito sia nel ...