Terremoto nel Catanese | scossa di 4 8 | crollati alcuni cornicioni

Sicilia : scossa di Terremoto (magnitudo 4.8) nel catanese. Non si segnalano feriti : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel catanese. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) segnala che è stato registrato un sima magnitudo 4.8 alle 2:34 locali. L'evento risulta localizzato a 1,9 chilometri a Sud di Santa Maria di Licodia. Segnalati danni a Biancavilla dove si è staccato il cornicione di una chiesa. L'allarme è scattato sui social prima ...

Terremoto di magnitudo 4.8 nel Catanese : crolli e gente in strada : La scossa ha provocato il crollo di cornicioni, ma non danni strutturali. Diverse persone sono rimaste ferite in maniera non grave

Catania - scosse di Terremoto nella notte : «La gente in strada». Magnitudo 4.8 : Il primo allarme è arrivato via social: «L’evento sismico ha avuto una lunga durata ed è stato avvertito distintamente dalle popolazioni dei centri etnei». La conferma dell’Ingv: epicentro a Santa Maria di Licodia. I soccorsi di vigili del fuoco e protezione civile

Trema il sud : forte scossa di Terremoto su Catania - paura in Sicilia nella notte : Intensa scossa di terremoto scuote la Sicilia, epicentro vicino Catania. Dati INGV. Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 6 ottobre 2018, esattamente alle 02.34,...

