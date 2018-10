Terremoto nel Catanese | il sindaco di Biancavilla | “La macchina della Protezione Civile

Terremoto Sicilia - scossa nel Catanese : il presidente Musumeci - “pochi contusi e chiusi 2 edifici sacri” : “Sto seguendo costantemente, attraverso la Protezione civile regionale che si e’ subito attivata, il lavoro di ricognizione che si svolge nell’area etnea a seguito della scossa di Terremoto della scorsa notte. Dai primi accertamenti non risultano danni alle persone, tranne pochi contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona fra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. E’ stata disposta la momentanea chiusura di due ...

Terremoto di magnitudo 4.8 nel Catanese - decine i contusi | Guarda la scossa in diretta : La scossa ha provocato il crollo di cornicioni, ma non danni strutturali. L'epicentro nella zona di Santa Maria di Licodia mentre i paesi maggiormente interessati sono Adrano e Biancavilla.

Terremoto nel catanese - paura ma pochi crolli : gli interventi dei vigili del fuoco : Sono state circa 50 le richieste di interventi arrivate ai vigli del fuoco di Catania dopo le quattro scosse di Terremoto avvertite la notte scorsa, la piu forte di magnitudo 4.8. La maggior parte ...

Terremoto nel Catanese - gli interventi dei vigili del fuoco : Sono state circa 50 le richieste di interventi arrivate ai vigli del fuoco di Catania dopo le quattro scosse di Terremoto avvertite la notte scorsa, la piu forte di magnitudo 4.8. La maggior parte ...

Intenso Terremoto in Sicilia nella notte : l'area colpita e' ad alto rischio sismico. : Una intensa scossa di terremoto ha colpito nella notte l´entroterra catanese, con epicentro nei pressi di Santa Maria di Licodia, pochi chilometri a sud dell´Etna. Secondo le rilevazioni...

Quattro scosse di Terremoto nel Catanese : la più forte di 4.8 Crolli e feriti : forte scossa del 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migoiaia di siciliani. LEGGI...

Terremoto di magnitudo 4.8 nel Catanese : gente in strada e cornicioni crollati : La scossa ha provocato il crollo di cornicioni, ma non danni strutturali. L'epicentro nella zona di Santa Maria di Licodia mentre i paesi maggiormente interessati sono Adrano e Biancavilla.

Terremoto Catania : ripresa la circolazione ferroviaria sospesa nella notte : ripresa alle poco dopo le 8 la circolazione ferroviaria sulle linee Messina – Siracusa e Catania – Palermo, sospesa alle 04:30 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Santa Maria di Licodia. Dai controlli effettuati dai tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) alle linee ferroviarie non sono stati rilevati danni. Sono stati 24 i treni interessati dalla sospensione del ...

Terremoto nel Catanese. Scossa di magnitudo 4 - 8 nella notte : Scossa di Terremoto nella notte nel Catanese . Il sisma di magnitudo 4,8 si è verificato alle ore 2:34 , epicentro ad un paio di chilometri dal paese di Santa Maria di Licodia , alle pendici dell'Etna,...

Terremoto nella notte a Catania - quattro scosse : la più forte magnitudo 4.8. Crolli e feriti - la gente dorme in strada : forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migliaia di...

