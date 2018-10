Terremoto magnitudo 4 8 a Catania | è avvenuto “in una zona ad alta pericolosità sismica”

meteoweb.eu

: Notte insonne per molte persone nel Catanese nei paesi alle pendici dell'Etna dopo il #Terremoto di magnitudo 4.8 d… - RaiNews : Notte insonne per molte persone nel Catanese nei paesi alle pendici dell'Etna dopo il #Terremoto di magnitudo 4.8 d… - SkyTG24 : #UltimOra Scossa di #terremoto di magnitudo 4,8 nel catanese, epicentro a Santa Maria di Licodia. Crolli e gente in… - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.8 a Santa Maria di Licodia, in provincia di #Catania -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Alle ore 2:34 del 6 ottobre 2018 undiMl 4.8 è stato registrato nella provincia di. L’epicentro, spiega in una nota l’INGV, “è localizzato nel comune di Santa Maria di Licodia ad una profondità di 9 chilometri e ha interessato tutta la Sicilia Orientale.” I comuni più vicini all’epicentro (entro 20 km) sono riportati nella tabella che segue. “Dopo circa 2 ore dall’evento è stata localizzata una sola replica, alle ore 2:59, di2.5. L’evento ha avuto una vasta area di risentimento, come visibile nella mappa delle segnalazioni arrivate attraverso il questionario macrosismico online di Hai Sentito Il.” Mappa del risentimento sismico in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) che mostra la distribuzione degli effetti delsul territorio come ricostruito dai questionari on line. La mappa contiene una ...