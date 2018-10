Terremoto in Sicilia | 4 scosse del 4 8 avvertita tra Catania | Messina e Ragusa Danni e

Terremoto in Sicilia nel Catanese : scossa del 4.8 avvertita tra Messina e Ragusa. Danni e paura - notte in strada : Messina Forte scossa del 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migoiaia di Siciliani....

La terra trema ancora tra Sicilia e Calabria : Terremoto magnitudo 3.1 - paura a Reggio e Messina : Sciame sismico in azione da ormai una settimana nella zona. Poco meno di una settimana fa una scossa di magnitudo 4.2 con epicentro nella costa sud occidentale tra i comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla.Continua a leggere

Stretto di Messina : nuova scossa di Terremoto modesta avvertita tra Sicilia e Calabria - dati INGV : Continua la sequenza sismica poco sopra lo Stretto di Messina. nuova scossa modesta avvertita nella notte. Una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 3 ottobre 2018,...

Sicilia - scossa di Terremoto al largo delle isole Eolie : nessun danno : Sisma di magnitudo 2.9 alle isole Eolie (Messina): secondo L'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto ipocentro a una profondità di 259 km. Stando ai rilevamenti l'epicentro è stato localizzato a 13 km da Malfa (Messina). Non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Moderata scossa di Terremoto in Sicilia - nell'area dell'Etna. DATI e MAPPA. : Una scossa di terremoto Moderata si è verificata alle ore 19.24 in Sicilia, nell'area dell'Etna. Il sisma è stato di magnitudo 3.5 sulla scala Richter, secondo le rilevazioni dell'INGV, ed è...

Terremoto - paura sull’Etna : nuova scossa in Sicilia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Nuova scossa di Terremoto - moderata - tra Sicilia e Calabria : avvertita sulle coste : Altra scossa di terremoto avvertita tra Calabria e Sicilia. Epicentro in mare, ecco i dati INGV. Dopo l'intensa scossa registrata stamattina alle 07.24 poco a largo della Calabria (di cui vi abbiamo...

Terremoto Calabria e Sicilia oggi : scossa avvertita fino a Cosenza e Catania - MAPPA : Paura al sud Italia, scossa avvertita chiaramente tra Sicilia e Calabria. Ecco la shakemap dell'INGV. Vi abbiamo informato in questo articolo della scossa di Terremoto piuttosto intensa, ma non...