Terremoto | il Sud continua a “ballare” | scosse sull’Etna mentre continua lo sciame

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il Sud Italiaa “ballare” per lediche si verificano con frequenza molto ravvicinata in varie zone di Calabria e Sicilia: la scorsa notte una scossa di magnitudo 4.6 ha colpito l’Etna vicino Catania alle 02:34 provocando crolli, danni e feriti. Ma non è stata una scossa isolata, complessivamente sono state 8 ledinella zona di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, dove gli esperti dell’INGV sono al lavoro per capire la natura dele l’eventuale correlazione con l’attività vulcanica dell’Etna. Intanto sempre stanotte, alle 03:03 e alle 03:12, altre duedi magnitudo 1.8 e 1.3 hanno colpito il basso Tirreno, al largo di Palmi (Reggio Calabria), sulla Costa Viola, dove da circa un mese è in atto unosismico che fino al momento ha avuto culmine nell’evento del 28 ...