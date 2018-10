Terremoto di magnitudo 4 8 nel Catanese | decine i contusi | Guarda la scossa in diretta

Terremoto Catania - esperti al lavoro sull’Etna per capire la natura della scossa. Ricalcolate magnitudo e ipocentro [DATI] : 1/17 ...

Terremoto magnitudo 4.8 in provincia di Catania : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.8 che si è verificato alle 02:34 in provincia di Catania. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Catania Data 06/10/2018 UTC 00:34:20 Latitudine 37.60° Longitudine 14.89° magnitudo 4.8 Profondità 9 Km La presente scheda elenca gli effetti ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Catania : Nella notte tra venerdì e sabato ci sono state alcune scosse di terremoto in provincia di Catania, in Sicilia. La più forte si è verificata alle 2.34 e ha avuto magnitudo 4.8, secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e The post C’è stato un terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Catania appeared first on Il Post.

Sicilia : scossa di Terremoto (magnitudo 4.8) nel catanese. I feriti lievi sono 40 : Articolo aggiornato alle ore 7,30 del 6 ottobre 2018 Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel catanese. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) segnala che è stato registrato un sima magnitudo 4.8 alle 2:34 locali. L'evento risulta localizzato a 1,9 chilometri a Sud di Santa Maria di Licodia. Segnalati danni a Biancavilla dove si è staccato il cornicione di una chiesa. ...