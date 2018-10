Terremoto di magnitudo 4 8 nel Catanese | crolli e gente in strada

tgcom24.mediaset

: Notte insonne per molte persone nel Catanese nei paesi alle pendici dell'Etna dopo il #Terremoto di magnitudo 4.8 d… - RaiNews : Notte insonne per molte persone nel Catanese nei paesi alle pendici dell'Etna dopo il #Terremoto di magnitudo 4.8 d… - SkyTG24 : #UltimOra Scossa di #terremoto di magnitudo 4,8 nel catanese, epicentro a Santa Maria di Licodia. Crolli e gente in… - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.8 a Santa Maria di Licodia, in provincia di #Catania -

(Di sabato 6 ottobre 2018) La scossa ha provocato il crollo di cornicioni, ma non danni strutturali. Diverse persone sono rimaste ferite in maniera non grave