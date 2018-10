Terremoto | cosa serve per capire se le nostre case sono a rischio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 ottobre 2018) di Christian di Feo Che buona parte dell’Italia sia asismico è comprovato. Che buona parte degli italiani si preoccupi delsismico a suon di #tantoquailnonarriva, pure. Fatto salvo per le scuole dei nostri figli, quelleimportanti (e ci mancherebbe), ma non è un problema se poi i piccoli tornano a trascorrere due terzi della loro vita a casa, sotto un tetto insicuro. Per non parlare di quando si va al supermercato, per negozi o semplicemente al lavoro (ilsismico rientra tra i rischi aziendali). Questo non vuol dire che tutte le, i luoghi di lavoro, i supermercatiinsicuri a prescindere, sia chiaro. Nessun terrorismo psicologico, ma si vuole porre a tutti una domanda: conoscete la vulnerabilità sismica di casa vostra, del condominio che amministrate, della vostra attività o dove lavorate? Probabilmente no. Come biasimarvi, per ...