TERREMOTO CATANIA MAGNITUDO 4 8 Ultime notizie danni e feriti | Ingv analizza sismicità

Catania - TERREMOTO di magnitudo 4 - 8 : Quattro scosse di terremoto hanno spaventato questa notte gli abitanti della provincia di Catania. La scossa più forte, di magnitudo 4.8, è stata avvertita alle 2:34 di notte ed è subito scattato l'allarme anche attraverso i social network, dove tutti hanno sentito l'esigenza di raccontare cosa fosse accaduto. Una 40ina di persone è finita in Ospedale a Catania ed a Biancavilla a causa di attacchi di panico e ferite lievi.L'epicentro è stato ...

TERREMOTO CATANIA - tanta paura a Biancavilla : "Devastante - mai sentito così forte" : A Biancavilla la paura è stata davvero tanta. Il comune del Catanese è uno dei più vicini all'epicentro del Terremoto, di magnitudo 4.8, che ha colpito sabato notte la Sicilia e quello che assieme a ...

TERREMOTO CATANIA M 4.6/ Ultime notizie - danni e feriti : una quarantina ricoverati in ospedale : TERREMOTO oggi a CATANIA, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:18:00 GMT)

TERREMOTO a Catania - diverse scosse nella notte. «La gente si è riversata nelle strade». L’Ingv : magnitudo 4.8 : Il primo allarme è arrivato via social: «L’evento sismico ha avuto una lunga durata ed è stato avvertito distintamente dalle popolazioni dei centri etnei». La conferma delL’Ingv: epicentro a Santa Maria di Licodia. I soccorsi di vigili del fuoco e protezione civile

Catania - TERREMOTO nella notte : la scossa più forte di magnitudo 4 - 8 : Quattro scosse di terremoto hanno spaventato questa notte gli abitanti della provincia di Catania. La scossa più forte, di magnitudo 4.8, è stata avvertita alle 2:34 di notte ed è subito scattato l'allarme anche attraverso i social network, dove tutti hanno sentito l'esigenza di raccontare cosa fosse accaduto. Una 40ina di persone è finita in Ospedale a Catania ed a Biancavilla a causa di attacchi di panico e ferite lievi.L'epicentro è stato ...

TERREMOTO a Catania : epicentro a Biancavilla - Adrano e Paternò : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita, intorno alle 2.34 di questa notte, in provincia di Catania. Oltre che

TERREMOTO. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del rischio sismico “1”. Catania non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamentari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

TERREMOTO CATANIA di M 4.8/ Ultime notizie - nota dei vigili del fuoco “Danni contenuti e limitati" : Terremoto oggi a Catania, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:01:00 GMT)

TERREMOTO a Catania - crolli e feriti lievi : La terra trema in Sicilia. Quattro scosse nella notte nel Catanese, la più forte di magnitudo 4.8 con epicentro a due chilometri da Santa Maria di Licodia dove sono crollati alcuni cornicioni nella ...

TERREMOTO CATANIA - esperti al lavoro sull’Etna per capire la natura della scossa. Ricalcolate magnitudo e ipocentro [DATI] : 1/17 ...

TERREMOTO CATANIA - le foto dei crolli : Qualche crollo e tanta paura. Il Terremoto che ha colpito Catania oggi, stanotte alle 2.30 la scossa di magnitudo 4.8,, ha provocato danni solo di lieve entità, lasciando la popolazione incolume. ...

TERREMOTO Sicilia - scossa magnitudo 4.8 a Catania : danni “contenuti e limitati” : In merito alla forte scossa di Terremoto magnitudo 4.8 verificatasi nella notte in provincia di Catania, la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha reso noto che “fortunatamente i danni sono stati contenuti e limitati a vecchie abitazioni, cornicioni di chiese e muri di vecchie case in muratura“. Ai pompieri sono giunte 50 richieste di intervento per crolli parziali, distacco di intonaci e cornicioni e ...

TERREMOTO CATANIA ultime notizie - dopo il maltempo la terra trema in Sicilia - Ultime Notizie Flash : Terremoto Catania Ultime Notizie, dopo il maltempo la terra trema in Sicilia. Ecco che cosa è successo nella notte del 6 ottobre 2018

TERREMOTO CATANIA : ripresa la circolazione ferroviaria sospesa nella notte : ripresa alle poco dopo le 8 la circolazione ferroviaria sulle linee Messina – Siracusa e Catania – Palermo, sospesa alle 04:30 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Santa Maria di Licodia. Dai controlli effettuati dai tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) alle linee ferroviarie non sono stati rilevati danni. Sono stati 24 i treni interessati dalla sospensione del ...