Terremoto Catania Le prime foto | gente in strada | calcinacci caduti a Biancavilla

Trema il sud : forte scossa di Terremoto su Catania - paura in Sicilia nella notte : Intensa scossa di terremoto scuote la Sicilia , epicentro vicino Catania . Dati INGV. Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 6 ottobre 2018, esattamente alle 02.34,...

Terremoto a Catania magnitudo 4.8 : epicentro Santa Maria di Licodia : La forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 2.34 di questa notte in parte del territorio della provincia di

Scossa di Terremoto nella notte a Catania - l'allarme arriva via social : l'allarme sul socia ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Scossa di Terremoto nella notte a Catania - l'allarme arriva via Twitter : l'allarme sul socia ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Terremoto di magnitudo 3.5 a Catania : epicentro a Linguaglossa : Un Terremoto di magnitudo 3.5 e' stato registrato alle 19,35 a Linguaglossa in provincia di Catania . E la seconda scossa oggi in Sicilia.

Terremoto Calabria e Sicilia oggi : scossa avvertita fino a Cosenza e Catania - MAPPA : Paura al sud Italia, scossa avvertita chiaramente tra Sicilia e Calabria . Ecco la shakemap dell'INGV. Vi abbiamo informato in questo articolo della scossa di Terremoto piuttosto intensa, ma non...

Etna - Catania : scossa di Terremoto con boati avvertita tra Giarre - Milo - Mascali - Zafferana - dati INGV : scossa di terremoto avvertita in mattinata nel catanese, epicentro alle pendici dell' Etna . dati INGV . Mattinata movimentata all'estremo sud : dopo la scossa intensa registrata a largo della Calabria...

Reggio Calabria - Terremoto di magnitudo 4.2 tra Catanzaro - Vibo e Reggio. Scossa anche a Catania : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4,2 è stata registrata questa mattina nel sud della Calabria, in un’area compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Lo riferisce l’Ingv in un tweet, spiegando che il sisma è avvenuto alle 7,24, a una profondità di 11 chilometri. E una Scossa di magnitudo 2.8, con una profondità di 6 chilometri, è stata avvertita intorno alle 7.47 nel Catanese e, in particolare, segnala l’Istituto Nazionale di ...