Terremoto Catania | aggiornamenti | tremano Sicilia e Calabria | notevole scuotimento del

Catania - scosse di Terremoto nella notte : «La gente in strada». Magnitudo 4.8 : Il primo allarme è arrivato via social: «L’evento sismico ha avuto una lunga durata ed è stato avvertito distintamente dalle popolazioni dei centri etnei». La conferma dell’Ingv: epicentro a Santa Maria di Licodia. I soccorsi di vigili del fuoco e protezione civile

Terremoto in Sicilia : panico a Catania - ci sono danni in provincia - ultime notizie : Forte scossa di Terremoto vicino Catania , epicentro alle pendici dell'Etna. Ci sono danni nei comuni etnei. Vi abbiamo informato poc'anzi in questo articolo di una forte scossa di Terremoto avvenuta...

Terremoto oggi a Catania/ Ultime notizie Sicilia - scossa di 4.8 M : paura e persone in strada (6 ottobre 2018) : Terremoto oggi a Catania, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 03:55:00 GMT)