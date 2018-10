TERREMOTO A CATANIA Ultime notizie Sicilia | danni a Santa Maria di Licodia | scossa di

Paura a Catania per la forte scossa di TERREMOTO : danni e gente in strada : gente in strada la notte scorsa a Catania per il forte terremoto di magnitudo 4.8 registrato dall'Ingv a Santa Maria di Licodia. danni

TERREMOTO magnitudo 4.8 a Catania : è avvenuto “in una zona ad alta pericolosità sismica” [DATI e MAPPE] : Alle ore 2:34 del 6 ottobre 2018 un Terremoto di magnitudo Ml 4.8 è stato registrato nella provincia di Catania. L’epicentro, spiega in una nota l’INGV, “è localizzato nel comune di Santa Maria di Licodia ad una profondità di 9 chilometri e ha interessato tutta la Sicilia Orientale.” I comuni più vicini all’epicentro (entro 20 km) sono riportati nella tabella che segue. “Dopo circa 2 ore dall’evento è stata localizzata ...

