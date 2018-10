TERREMOTO A CATANIA Ultime notizie Sicilia | danni a Santa Maria di Licodia | scossa di

TERREMOTO nella notte a Catania - quattro scosse : la più forte magnitudo 4.8. Crolli e feriti - la gente dorme in strada : forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migliaia di...

TERREMOTO a Catania : quattro scosse - la più forte di magnitudo 4.8 : Terremoto a Catania, quattro scosse, la più forte di magnitudo 4.8 con epicentro a Santa Maria di Licodia. Non ci sono feriti tra la popolazione solo alcuni danni al patrimonio artistico. Tanta paura e gente in strada per la scossa che stanotte ha svegliato la Sicilia Orientale. Tanta paura anche a Messina e Ragusa.Continua a leggere

TERREMOTO Sicilia - scosse a Catania : in corso le verifiche per valutare i danni : In corso in provincia di Catania una serie di verifiche da parte dei vigili del fuoco per valutare i danni causati dalla scossa di Terremoto verificatasi nella notte: “Nessuna richiesta di soccorso è giunta alle sale operative“, spiegano i pompieri, ma le verifiche sono partite all’alba soprattutto sugli edifici storici. Il Terremoto magnitudo 4.8 è stato registrato alle 02:34 (seguito poco dopo da un evento magnitudo 2.5) e ...

C’è stato un TERREMOTO di magnitudo 4.8 in provincia di Catania : Nella notte tra venerdì e sabato ci sono state alcune scosse di terremoto in provincia di Catania, in Sicilia. La più forte si è verificata alle 2.34 e ha avuto magnitudo 4.8, secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e The post C’è stato un terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Catania appeared first on Il Post.

TERREMOTO magnitudo 4.8 a Catania : è avvenuto “in una zona ad alta pericolosità sismica” [DATI e MAPPE] : Alle ore 2:34 del 6 ottobre 2018 un Terremoto di magnitudo Ml 4.8 è stato registrato nella provincia di Catania. L’epicentro, spiega in una nota l’INGV, “è localizzato nel comune di Santa Maria di Licodia ad una profondità di 9 chilometri e ha interessato tutta la Sicilia Orientale.” I comuni più vicini all’epicentro (entro 20 km) sono riportati nella tabella che segue. “Dopo circa 2 ore dall’evento è stata localizzata ...

