Terremoto a Catania | crolli e feriti lievi

Terremoto Sicilia - scossa magnitudo 4.8 a Catania : danni “contenuti e limitati” : In merito alla forte scossa di Terremoto magnitudo 4.8 verificatasi nella notte in provincia di Catania, la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha reso noto che “fortunatamente i danni sono stati contenuti e limitati a vecchie abitazioni, cornicioni di chiese e muri di vecchie case in muratura“. Ai pompieri sono giunte 50 richieste di intervento per crolli parziali, distacco di intonaci e cornicioni e ...

Terremoto Catania : ripresa la circolazione ferroviaria sospesa nella notte : ripresa alle poco dopo le 8 la circolazione ferroviaria sulle linee Messina – Siracusa e Catania – Palermo, sospesa alle 04:30 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Santa Maria di Licodia. Dai controlli effettuati dai tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) alle linee ferroviarie non sono stati rilevati danni. Sono stati 24 i treni interessati dalla sospensione del ...

Terremoto in Sicilia - Catania : danni e feriti alle pendici dell'Etna. Tanta paura tra la popolazione : Numerosi danni lievi nel catanese, Tanta paura tra la popolazione. Ci sono feriti e malori all'epicentro. Come già ampiamente discusso in nottata, una forte scossa di Terremoto è stata registrata...

Scosse in Sicilia - Catania trema : torna la paura e il ricordo - dal Terremoto di Sant’Agata a quello della Val di Noto : A Catania la terra ha tremato con forza nella notte: la paura per il Terremoto magnitudo 4.8 ha riportato alla memoria secoli e secoli di eventi sismici tragici. Il 4 febbraio 1169, la città etnea, l’intera costa della Sicilia orientale e la Calabria meridionale furono travolte da un evento catastrofico: la scossa raggiunse il X grado della scala Mcs, 6.6 Richter e l’epicentro fu individuato nel mare Ionio lungo la costa tra Catania ...

Terremoto magnitudo 4.8 in provincia di Catania : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.8 che si è verificato alle 02:34 in provincia di Catania. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Catania Data 06/10/2018 UTC 00:34:20 Latitudine 37.60° Longitudine 14.89° magnitudo 4.8 Profondità 9 Km La presente scheda elenca gli effetti ...

