Terna sui tralicci | «Apriamo il confronto per smantellarli»

Dl Salvini sui migranti al Quirinale : modificato l’articolo sullo stop alla protezione inTernazionale : La “sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale” al migrante che delinque si trasforma in un “procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale”. È quanto si legge nel decreto Salvini inviato al Quirinale che differisce in alcuni punti dalle bozze circolate prima e dopo il Consiglio dei ministri di lunedì scorso che ha ...

Agnelli : “Si ascoltino i club sui calendari inTernazionali” : “La voce dei club deve essere ascoltata quando si redigerà il calendario delle partite internazionali dopo il 2024, poiché siamo l’unico stakeholder a prendere dei rischi imprenditoriali“. Lo ha detto Andrea Agnelli, presidente dell’ECA, nel corso del suo discorso tenuto durante il World Football Summit di Madrid, evento annuale che riunisce oltre 2300 addetti ai lavori del mondo del calcio, a partire proprio dai ...

Amazon apre un’indagine inTerna per investigare sui propri dipendenti : Domenica 16 Settembre, il Wall Street Journal pubblica un reportage riguardante Amazon. Pare infatti che il noto sito di e-commerce abbia scovato autonomamente delle irregolarità all’interno del proprio sistema. Il gigante delle vendite online ha difatti scoperto casi importanti di corruzione fra i suoi dipendenti. Venditori pagano tangenti agli impiegati per aumentare i profitti Si tratta, nello specifico, di accettazione di tangenti da parte ...

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Box S sui mercati inTernazionali : La versione internazionale di Xiaomi Mi Box 4, presentata in Cina a gennaio, potrebbe essere commercializzata col nome di Xiaomi Mi Box S. L'articolo Xiaomi Mi Box 4 potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Box S sui mercati internazionali proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sta operando una ristrutturazione inTerna - concentrandosi sui nuovi talenti : Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi, ha annunciato una profonda ristrutturazione interna della compagnia, con nuove unità operative e nuovi obiettivi. L'articolo Xiaomi sta operando una ristrutturazione interna, concentrandosi sui nuovi talenti proviene da TuttoAndroid.

Aeroporti di Puglia - passeggeri in aumento soprattutto sui voli inTernazionali : Teleborsa, - Aeroporti di Bari e Brindisi con passeggeri in aumento soprattutto sui collegamenti internazionali. Nei primi otto mesi del 2018 i viaggiatori in arrivo e partenza sono stati 4.965.398, ...

Diretta / US Open 2018 Giorgi Osuigwe - Lorenzi Edmund streaming video e tv : la grande alTernanza a New York : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, siamo a New York e i campioni in carica sono Rafa Nadal e Sloane Stephens(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Beijing - al via la Conferenza inTernazionale sui robot 2018 : ... la competizione tra robot e il Ground Unmanned System - mostrando e favorendo lo scambio degli ultimi risultati ottenuti dall'industria dei robot tra Beijing e il resto del mondo. Durante la ...

Vaccini - la scuola maTerna denuncia la mamma no vax che si è vantata sui social di aver falsificato il certificato della figlia : Una mamma no vax si è vantata su Facebook di aver falsificato i certificati sui Vaccini della figlia, ingannando la scuola materna sull’obbligo di copertura, così la paritaria “Maria Bambina” di Esine nel Bresciano ha deciso di denunciarla. La donna, non solo ne faceva un vanto, ma spiegava passaggio per passaggio come aggirare il sistema e contraffare la documentazione che permette ai bambini di poter accedere all’asilo. ...

Dalla riforma fiscale a Mps : l'intervista a Tria sui media inTernazionali : l'intervista al ministro dell'Economia Giovanni Tria pubblicata oggi sul Sole 24 Ore è stata ripresa da diversi media internazionali, tutti molto attenti in questa fase a soppessare le dichiarazioni dei policymakers italiani in ...