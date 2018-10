Temptation Island Vip | Simona Ventura | Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Verissimo

LAURA CREMASCHI/ A Temptation Island Vip tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : LAURA CREMASCHI è stata la tentatrice di Stefano Bettarini a Temptation Island Vip. Nicoletta Larini non l'ha presa bene, e a Verissimo racconta la sua sofferenza.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:00:00 GMT)

Temptation Island Vip si allunga di una puntata? La clamorosa reazione di Maria De Filippi : Temptation Island Vip sta andando alla grande, soprattutto per gli ascolti. Si sta pensando a una puntata in più, dunque, del reality condotto da Simona Ventura. Un'idea che hanno avuto i vertici ...

Puntata extra di Temptation Island Vip? Risposta a sorpresa della Fascino : Quinta Puntata di Temptation Island Vip? La proposta di Mediaset Ci sarà una Puntata extra di Temptation Island Vip? Questa inedita edizione del reality show di Canale 5 non ha deluso le aspettative. Anzi, le ha superate. Con una media che va oltre il 20% di share, si è rivelato uno dei programmi più visti […] L'articolo Puntata extra di Temptation Island Vip? Risposta a sorpresa della Fascino proviene da Gossip e Tv.

Mistero sulle foto di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP : Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP: nessuna foto di coppia? C’è un grande Mistero che aleggia sulle foto di Nilufar e Giordano. dopo Temptation Island VIP, la maggior parte dei loro fan si sarebbe aspettata di vederli subito insieme, felici e contenti. E invece così non è stato. C’è chi si è preoccupato, temendo […] L'articolo Mistero sulle foto di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP proviene da Gossip e Tv.

STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI ospiti a Verissimo. La puntata va in onda oggi alle 16.10, e vede protagonista, oltre alla coppia, anche l'ex moglie Simona Ventura.

Bettarini e Nicoletta a ‘Verissimo’ dopo Temptation Island Vip - la Larini : “per colpa di Stefano ho perso 6 chili” : Stefano Bettarini, Nicoletta Larini e Simona Ventura a ‘Verissimo’ dopo ‘Temptation Island Vip’: il trio intervistato da Silvia Toffanin Stefano Bettarini, Nicoletta Larini e Simona Ventura a ‘Verissimo‘ dopo l’esperienza a ‘Temptation Island Vip’. Davanti a Silvia Toffanin, la coppia fidanzata da circa un anno e Super Simo hanno parlato di ciò che è prima accaduto dentro al reality e ...

Temptation Island - Paola Caruso mette in guardia Valeria Marini : Paola Caruso mette in guardia Valeria Marini, consigliandole di non fidarsi di Ivan Gonzalez, tentatore di Temptation Island Vip. Il reality condotto da Simona Ventura è ormai agli sgoccioli e in tanti attendono con apprensione il falò di confronto fra Patrick Baldassari e Valeria Marini. I due sono sbarcati sull’isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, ma sin da subito la showgirl sarda ha mostrato una forte attrazione ...

L’appello di Fabrizio Corona : ‘L’anno prossimo voglio fare il tentatore a Temptation Island’ : “In questo periodo sono un fan di Temptation Island. Anzi, lancio un appello: il prossimo anno voglio fare il tentatore. Mi divertirei come un pazzo”: a dirlo è sorprendentemente Fabrizio Corona, che si rivela seguace del programma di Canale 5. Non solo, l’ex re dei paparazzi ha parole al miele anche per Maria De Filippi e Simona Ventura, oltre che per la ex moglie e madre di suo figlio, Nina Moric, con cui si è riavvicinato ...

Temptation Island - parla Alessio Bruno : la nuova fidanzata e Valeria Bigella : Temptation Island: in che rapporti sono rimasti Alessio Bruno e Valeria Bigella Alessio Bruno, protagonista di Temptation Island 2017, è tornato a parlare della sua ex fidanzata, Valeria Bigella. I due hanno partecipato insieme al programma di Maria De Filippi ma dopo qualche mese dalla fine delle registrazioni si sono lasciati. E nel peggiore dei […] L'articolo Temptation Island, parla Alessio Bruno: la nuova fidanzata e Valeria Bigella ...

Temptation Island Vip - Paola Caruso contro Ivan Gonzalez : "Conosceva benissimo Valeria Marini. Gliene avevo parlato io all'Isola dei Famosi" : Accuse pesantissime di Paola Caruso all'indirizzo di Ivan Gonzalez, il tentatore di Valeria Marini a Temptation Island Vip, il docu-reality condotto da Simona Ventura in onda il martedì su Canale 5. Secondo la Bonas di Avanti un altro! il ragazzo conosceva benissimo Valeriona ben prima di approdare nel programma, in quanto Gliene aveva parlato lei stessa durante un altro reality show, l'Isola dei Famosi: Io e Valeria siamo amiche e ...

I Retroscena di Blogo : Temptation Island vip e la puntata extra (che non ci sarà) : Martedì 9 ottobre in prima serata su Canale5 verrà diffusa la quarta ed ultima puntata del varietà Temptation island vip che chiude il suo percorso televisivo con l'epilogo di questo format condotto da Simona Ventura.Ascolti molto importanti nelle prime tre emissioni di questo programma prodotto da Fascino che ha totalizzato una media di oltre il 20% di share. Ascolti talmente buoni che la rete ha chiesto a Maria De Filippi di produrre ...

Temptation Island Vip/ Sossio Aruta e Alessandra Sgolastra : scatta il bacio col tentatore? Gli indizi : Temptation Island Vip, coppie e news. Alessandra Sgolastra e Sossio Aruta baceranno il proprio tentatore? Gli indizi dal promo di anticipazioni dell'ultima puntata(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Andrea Dal Corso - Andrew Temptation Island : deluso dal gesto di Mara Fasone : Uomini e Donne, la tronista Mara e Andrew di Temptation Island: le ultime news Andrea Dal Corso, il famoso Andrew di Temptation Island, è da qualche settimana un corteggiatore ufficiale di Uomini e Donne. L’imprenditore e modello veneto sta provando a conquistare la tronista Mara Fasone. Che è stata la prima a cercare il ragazzo […] L'articolo Andrea Dal Corso, Andrew Temptation Island: deluso dal gesto di Mara Fasone proviene da ...

Temptation Island Vip - Paola Caruso : “Ivan è falso e arrivista” : Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip è falso? Parla Paola Caruso Temptation Island Vip è quasi giunto al termine della sua prima edizione. Tra tutti, Ivan Gonzalez è uno dei tentatori che è spiccato nel corso della messa in onda di queste puntate. Il modello spagnolo ha attirato non solo l’interesse del pubblico da casa, ma anche quello di Valeria Marini ed è proprio alla showgirl che Paola Caruso si rivolge in una recente intervista, ...